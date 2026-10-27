Cintia Cossio se vistió de quinceañera a sus 29 años y Andy Rivera le llevó serenata

Resumen: Cintia Cossio celebró sus 29 años con una fiesta temática de quinceañera: vestido rojo, corona, vals y un anillo de 15 años que le entregó su hermano Yeferson Cossio. El cantante Andy Rivera le dio una serenata y reavivó los rumores de romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación.

Cintia Cossio cumplió 29 años y decidió celebrarlo a lo grande, pero con una vuelta de tuerca: una fiesta de 15 años en toda regla. La creadora de contenido paisa, hermana del también influenciador Yeferson Cossio, apareció con vestido rojo, corona, vals y hasta anillo, rodeada de familiares y amigos. Y como si faltara algo para que las redes comentaran, entre los invitados estuvo el cantante Andy Rivera, quien le dedicó una serenata.

Foto: Captura de video

Una quinceañera de 29 años

La influenciadora fue mostrando la celebración poco a poco en sus historias de Instagram. Allí se vio una decoración pensada para seguir la temática de una quinceañera, con detalles en rojo y una puesta en escena que contrastó con el ambiente más sencillo de otro plan que había mostrado ese mismo día.

Cintia lució un vestido rojo de corte formal y una corona, tal como lo haría una quinceañera tradicional. En medio de la reunión bailó el vals, uno de los momentos infaltables en este tipo de fiestas, y recibió un anillo de 15 años, otro de los símbolos clásicos de la tradición.

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El mensaje detrás de la temática

La fiesta no fue solo una idea para llamar la atención. Según escribió la propia Cintia al compartir imágenes de la jornada, la temática de sus 15 años en este cumpleaños tiene un trasfondo «mucho más bonito y especial» de lo que sus seguidores imaginan. Por ahora no contó más detalles sobre ese significado, así que la curiosidad sigue abierta entre quienes la siguen.

La celebración reunió a personas cercanas a la creadora de contenido, entre familiares y amigos. Hubo música, brindis y baile, y también espacio para los agradecimientos: Cintia les dio las gracias a los invitados por acompañarla en una fecha importante para ella.

Yeferson Cossio, el protagonista del homenaje

Uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a su hermano. En un video que ella misma publicó se ve a Yeferson Cossio conmovido mientras Cintia le dedica unas palabras. «Te amo con todo mi ser, hermanito», le dijo frente a los asistentes, destacando el lugar que él ha ocupado en su vida y los cambios que ha vivido con los años.

Foto: Captura de video

Fue precisamente Yeferson quien le entregó el anillo de 15 años, un gesto que reforzó el carácter simbólico de la fiesta y que provocó muchos comentarios entre sus seguidores. El influenciador, conocido por su contenido en redes y por aparecer con frecuencia en los titulares de farándula, acompañó a su hermana durante el vals.

Andy Rivera y la serenata que revivió los rumores

La presencia de Andy Rivera fue la que más conversación generó. El cantante de «Monotonía» participó en la celebración y le llevó una serenata a la cumpleañera, un detalle que provocó reacciones entre los seguidores de ambos.

Los rumores de un posible romance entre los dos no son nuevos. Según reportó LOS40 Colombia, comenzaron tras una nota del programa La Corona TV, en la que el periodista Ariel Osorio habló de un video que supuestamente dejaría en evidencia una cercanía especial. Desde entonces, las apariciones juntos en diferentes espacios han alimentado los comentarios en redes.

Sin embargo, nada está confirmado. Las publicaciones de la fiesta mostraron que Andy fue parte de la celebración, pero no aportaron información que confirme una relación sentimental. Algunos usuarios interpretan la interacción como una señal de romance, mientras otros sostienen que simplemente son amigos. Además, tanto Cintia como el artista han dicho en ocasiones anteriores que están solteros.

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Del desayuno sorpresa a la fiesta grande

Antes de la fiesta temática, Cintia había compartido imágenes de un desayuno sorpresa organizado por sus amigas. Esa primera celebración tuvo una decoración en tonos rosados, con globos, una mesa lista para compartir y una tarjeta con el mensaje «Feliz cumpleaños, Cintia» y la frase «Hoy celebramos tu vida, mi reina». «Mis niñas me hicieron un desayuno sorpresa», escribió en sus historias, y posó con una copa durante el brindis.

Fue un encuentro más reservado, solo con mujeres. Sus hijos, Thiago y Lorenzo, no aparecieron en las publicaciones del desayuno. La diferencia entre ese plan íntimo y la fiesta de 15 años mostró dos formas de celebrar la misma fecha: primero un detalle de sus amigas y después una reunión más grande con familia, música y baile.

Una celebración que dio de qué hablar

Con vestido rojo, corona, vals y serenata, el cumpleaños número 29 de Cintia Cossio se volvió uno de los temas de farándula del día. Mientras sus seguidores comentan cada detalle, la creadora de contenido sigue compartiendo momentos de la fiesta en sus redes y manteniendo el misterio sobre el mensaje que, según ella, hay detrás de esta temática.

Lo que sí quedó claro es que la influenciadora paisa no escatimó en detalles para soñar de nuevo con esa fiesta de 15 que muchas imaginan desde niñas. Y en cuanto a Andy Rivera, tocará esperar si la cercanía con Cintia se queda en amistad o termina confirmándose como algo más.