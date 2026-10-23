Atención, conductores: cierres viales en Medellín este domingo por dos carreras

Resumen: La Alcaldía de Medellín anunció cierres viales para este domingo 25 de octubre por el Clásico RCN Sistecrédito 2026 y la carrera ASICS Golden Run. Los cierres de la carrera atlética serán totales entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m., con salida y llegada en la Universidad EAFIT, mientras que los del Clásico RCN afectarán la calzada ascendente de la avenida Las Palmas entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m. Las rutas alternas son la vía Santa Elena–Medellín–Bogotá y la Loma del Escobero.

Este domingo 25 de octubre Medellín tendrá cierres viales por la realización de dos eventos deportivos: el Clásico RCN Sistecrédito 2026 y la carrera atlética ASICS Golden Run, que afectarán varios corredores de la ciudad en diferentes horarios de la jornada.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, las medidas empezarán desde la madrugada y se extenderán hasta el mediodía, por lo que la recomendación para los ciudadanos es programar con anticipación sus desplazamientos y estar atentos a los cierres programados en sus rutas habituales.

Cierres viales por el Clásico RCN Sistecrédito 2026

La edición número 66 del Clásico RCN terminará este domingo con una cronoescalada hacia el Alto de Las Palmas. Para el desarrollo de la competencia habrá cierres entre las 8:30 a. m. y la 1:00 p. m., que afectarán únicamente la calzada ascendente de la avenida Las Palmas, corredor por el que los ciclistas subirán hasta la meta, ubicada cerca de la glorieta Sancho Paisa.

Según el recorrido publicado, la prueba saldrá del sector del Edificio Inteligente de EPM y pasará por la avenida Ferrocarril y la avenida 33 antes de tomar la calzada ascendente de Las Palmas, con paso por la entrada del Túnel de Oriente, en un trazado que también bordea el Cerro Nutibara.

Por el montaje y desarrollo de la competencia, adicionalmente, desde las 4:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. estarán cerradas la carrera 58 entre calles 42 y 43 y la calle 42 entre carreras 57 y 62, en inmediaciones del Edificio Inteligente de EPM.

Durante la jornada también se suspenderá la ciclovía de Las Palmas. Como rutas alternas, los ciudadanos que se movilicen hacia el oriente del Valle de Aburrá podrán utilizar la vía Santa Elena–Medellín–Bogotá y la Loma del Escobero, según su destino.

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Cierres por la carrera ASICS Golden Run

Por su parte, la carrera atlética ASICS Golden Run tendrá cierres totales de vías entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m. El punto de salida y de llegada será la Universidad EAFIT, en el sur de Medellín.

El recorrido de los atletas subirá inicialmente hacia el centro de la ciudad, con paso por el sector de Plaza Mayor, la carrera 55, la calle 41 y la carrera 53, y de regreso tomará la avenida Las Vegas (carrera 48) hacia el sur, con paso por el Centro Automotriz y la calle 10.

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En la avenida Regional, los participantes ocuparán únicamente la vía de servicio. El trazado también pasa por la glorieta de Aguacatala y la calle 18C Sur antes del retorno a la Universidad EAFIT, como se aprecia en las piezas gráficas compartidas por la Alcaldía de Medellín.

Además, por el montaje y desmontaje de las estructuras de la competencia, habrá restricciones en la calzada occidental de la avenida Las Vegas, entre las calles 4 Sur y 12 Sur, desde las 11:00 p. m. del sábado 24 hasta las 11:00 a. m. del domingo 25 de octubre.

La carrera atlética también generará afectaciones en la glorieta de Aguacatala, en algunas rutas de transporte público y en otros corredores viales de la ciudad durante la mañana del domingo.

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Recomendaciones para los ciudadanos

Con estos dos eventos, los cierres viales de este domingo en Medellín estarán concentrados entre las 5:30 a. m. y la 1:00 p. m., principalmente en los corredores de Las Palmas, Las Vegas y la avenida Regional.

La Alcaldía de Medellín recomienda a los ciudadanos estar atentos a los cierres viales, planear con tiempo los recorridos y tener en cuenta las rutas alternas habilitadas para movilizarse durante la jornada deportiva.