Resumen: Cierre total de la vía a la vereda Barro Blanco, en Santa Elena, este sábado 31 de octubre, de 7:00 a.m. a mediodía, por daño en la red principal de agua.

Cierre total de la vía a la vereda Barro Blanco en Santa Elena este sábado por daño en el acueducto

Minuto30.com .- Un cierre vial total se adelanta este sábado 31 de octubre en la vía que conduce a la vereda Barro Blanco, en el corregimiento Santa Elena de Medellín, debido a reparaciones urgentes por un daño en la red principal de agua del sector, según informó el Acueducto de Piedras Blancas.

La medida rige desde las 7:00 de la mañana y se extiende hasta las 12:00 del mediodía. Durante ese lapso no habrá paso para ningún tipo de vehículo, incluidos carros y motos, por lo que la comunidad y los visitantes deberán programar sus desplazamientos por vías alternas.

De acuerdo con el aviso, los puntos específicos de cierre son la Tienda El Bacán y el sector conocido como La Y Donde Andan, sitios de referencia en el recorrido hacia Barro Blanco. El cierre se debe a un daño presentado en la red principal de agua, en el sector Fuerte Ecológico, que exige una intervención inmediata de los equipos técnicos.

El llamado es para residentes, finqueros, transportadores y visitantes, sobre todo porque se trata de una vía de alto tránsito los fines de semana hacia las zonas turísticas del oriente de Medellín. Quienes tenían planes de visita a esta parte del corregimiento durante la mañana deberán aplazarlos hasta después del mediodía, cuando según el aviso se restablecería el paso una vez terminen los trabajos previstos.

La vereda Barro Blanco hace parte del corregimiento de Santa Elena, territorio rural de Medellín reconocido por sus fincas de recreo, sus cultivos de flores y su tradición silletera, y por albergar el parque ecológico Piedras Blancas, uno de los destinos más visitados por las familias paisas en fines de semana y puentes festivos. La vía afectada es de uso cotidiano para cientos de campesinos que habitan el sector El Rosario y las veredas aledañas, quienes dependen de ese corredor para movilizar sus productos y llegar a la centralidad del corregimiento.

El daño en la red principal ocurre en un año clave para el acueducto de la zona. En febrero, la Alcaldía de Medellín informó que el proyecto de optimización del acueducto Piedras Blancas, con una inversión de $4.227 millones, alcanzaba el 54 por ciento de avance. La obra incluye 2,5 kilómetros de redes de distribución y tanques de almacenamiento en la planta de tratamiento, y permitirá que el sector El Rosario de la vereda Barro Blanco cuente por primera vez con agua potable, en beneficio de unas 220 viviendas y cerca de 650 habitantes.

El Acueducto de Piedras Blancas es una corporación comunitaria que presta el servicio de agua en la zona rural del corregimiento y que, según su información institucional, beneficia a más de mil personas de la vereda Piedras Blancas y sectores aledaños. Por eso, un daño en su red principal exige respuesta inmediata para proteger la continuidad del servicio.

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Mientras se adelantan las reparaciones, estas son las recomendaciones para la comunidad:

Evite desplazarse hacia la vereda Barro Blanco durante la jornada de la mañana.

Si vive en el sector, programe sus salidas para después del mediodía.

Use las vías alternas del corregimiento y atienda las indicaciones de las autoridades locales.

Comparta la información con vecinos y visitantes que tengan planes en Santa Elena este fin de semana.

El Acueducto de Piedras Blancas ofreció disculpas por los inconvenientes y agradeció la comprensión de la comunidad mientras se ejecutan los trabajos, que buscan restablecer la estabilidad de la red principal de agua que abastece al sector.

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Foto de archivo.