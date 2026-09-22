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Resumen: EPM repara tubería a 3 metros de profundidad en nororiente de Medellín. 8 barrios de Campo Valdés y Villa Hermosa sin agua. Restablecimiento previsto entre 3 y 4 p.m. de este 22 de septiembre. Hay 4 rutas de carrotanques.

EPM repara daño en acueducto de Campo Valdés y Villa Hermosa: 60% de avance y 4 carrotanques

EPM avanza en la reparación del daño en una conducción primaria de acueducto en el nororiente de Medellín, con el propósito de restablecer el servicio lo antes posible en algunos sectores de Campo Valdés y Villa Hermosa.

La tubería se encuentra a tres metros de profundidad y requirió una excavación de gran magnitud para adelantar los trabajos de manera segura.

Durante las últimas horas se realizó una primera soldadura y el equipo continúa este procedimiento en varios puntos de la estructura hasta completar el denominado cinturón de cierre, necesario para asegurar completamente la conducción antes de iniciar las maniobras de estabilización del sistema.

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Una vez finalicen estos trabajos, EPM iniciará el restablecimiento gradual del servicio. Debido a las características de la reparación, se espera avanzar en el restablecimiento hacia el final de la tarde de este martes 22 de septiembre.

El alcalde Federico Gutiérrez informó en X que las cuadrillas ya avanzaron un 60 % en la reparación. «Esperamos terminar antes del mediodía y, si todo avanza como está previsto, restablecer el servicio entre las 3:00 y las 4:00 p. m. de hoy», señaló.

Sectores que permanecen sin servicio

Los sectores de los barrios Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas que permanecen sin servicio corresponden a estos rangos:

De calle 71 a calle 72 entre carreras 45 y 46.

De calle 72 a calle 77 entre carreras 45 y 48.

De calle 77 a calle 78 entre carreras 45 y 49.

De calle 78 a calle 85 entre carreras 42A y 49.

De calle 85 a calle 86 entre carreras 44 y 49.

De calle 86 a calle 88 entre carreras 44 y 46.

Estos sectores hacen parte del esquema 1 de interrupciones programadas por El Niño y, debido a este daño, este martes 22 de septiembre no tendrán la interrupción prevista, para evitar más horas sin servicio. EPM aclaró que para los demás sectores del esquema 1 la interrupción se mantiene.

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El equipo social de la Alcaldía verificó afectaciones: 9 viviendas y 3 garajes tuvieron ingreso de agua y sedimentos, además de daños en muebles y enseres.

Carrotanques en la zona

Mientras se restablece el servicio, EPM dispuso cuatro rutas de carrotanques con agua potable gratuita:

Ruta 1: de calle 71 a calle 77 entre carreras 45 y 48 A.

Ruta 2: de calle 78 a calle 85 entre carrera 42 A y carrera 49.

Ruta 3: de calle 81 a calle 85 entre carrera 42 A y carrera 49.

Ruta 4: de calle 86 a calle 89 entre carreras 44A y carrera 49.

‼️Seguimos al frente de la situación en el sector de Villa Hermosa, Campo Valdés y Berlín, tras el daño en una tubería de EPM. Las cuadrillas ya avanzaron un 60 % en la reparación. Esperamos terminar antes del mediodía y, si todo avanza como está previsto, restablecer el… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 22, 2026



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