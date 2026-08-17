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Resumen: Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Carolina del Sur y murió a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia por reanimarla. La autopsia no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su fallecimiento y las autoridades continúan investigando, a la espera de estudios adicionales que permitan establecer la causa de su muerte.

¡Conmoción en Hollywood! Muere a los 36 años Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’ y ‘Nashville’

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en las series ‘Héroes’ y ‘Nashville’, murió a los 36 años en Carolina del Sur, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su familia, que pidió privacidad durante el duelo por la muerte de la intérprete, quien comenzó su carrera artística cuando era una niña y durante más de dos décadas participó en producciones de televisión y cine.

En un comunicado, su padre, Skip Panettiere, recordó a su hija como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a millones que la vieron en las pantallas”.

Por ahora, las autoridades no han establecido oficialmente la causa ni la manera de su muerte.

Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente

La Oficina del Forense del Condado de Greenville informó que alrededor de la 1:51 de la tarde del domingo recibió una llamada relacionada con una persona en paro cardíaco.

Los servicios médicos de emergencia y los socorristas llegaron hasta una residencia de Greenville, donde encontraron inconsciente a Panettiere. La actriz se encontraba alojada temporalmente en ese lugar, aunque su residencia habitual estaba en California.

Los equipos de emergencia iniciaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron reanimarla. Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

Según TMZ, que citó fuentes policiales, un amigo de la actriz realizó la llamada al 911 después de encontrarla inconsciente.

La autopsia no determinó la causa de muerte

La autopsia de Panettiere ya fue completada. Sin embargo, la Oficina del Forense señaló que todavía son necesarios estudios adicionales antes de establecer una conclusión definitiva.

Durante el procedimiento no fueron encontrados signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento.

Shelton England, subjefe forense del condado de Greenville, explicó a CNN que determinar la causa y la manera de la muerte podría tomar varias semanas, mientras se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas.

La investigación permanece activa y, hasta ahora, no existe una causa de muerte confirmada oficialmente.

Reportes durante la emergencia

La revista People informó que, durante las comunicaciones de emergencia relacionadas con el caso, funcionarios hicieron referencia a una posible sobredosis y a un paro cardíaco.

No obstante, estas menciones corresponden a las comunicaciones registradas durante la atención de la emergencia y no constituyen una confirmación oficial de la causa del fallecimiento.

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Las autoridades tampoco han reportado indicios de actividad delictiva relacionados con la muerte de la actriz.

Una carrera que comenzó en la infancia

Panettiere inició su trayectoria artística a los cuatro años, cuando formó parte de la telenovela estadounidense ‘One Life to Live’.

En 1998 participó como actriz de voz en ‘A Bug’s Life’, de Pixar. Posteriormente apareció en películas como ‘Remember the Titans’, junto a Denzel Washington, además de ‘Raising Helen’, ‘Ice Princess’ y ‘Bring It On: All or Nothing’.

Su gran salto llegó con ‘Héroes’, serie de ciencia ficción emitida entre 2006 y 2010. Allí interpretó a Claire Bennet, una joven con capacidades extraordinarias, personaje que la convirtió en una figura reconocida internacionalmente.

El éxito de ‘Nashville’

En 2012 comenzó otra etapa importante de su carrera con ‘Nashville’, producción en la que interpretó a Juliette Barnes, una cantante de música country que buscaba consolidarse en la industria musical.

Panettiere permaneció durante las seis temporadas de la serie, emitidas entre 2012 y 2018, y recibió dos nominaciones a los Globos de Oro por su trabajo.

Además de actuar, participó en la interpretación de canciones vinculadas con la producción, algunas de las cuales llegaron a las listas de Billboard.

Regresó con ‘Scream VI’

En 2023, Panettiere volvió a la pantalla grande con ‘Scream VI’, donde retomó a Kirby Reed, personaje que había interpretado previamente en ‘Scream 4’.

La película marcó su regreso a una franquicia que ya había formado parte de su carrera.

Habló sobre sus experiencias personales

En sus memorias, ‘This Is Me: A Reckoning’, Panettiere abordó diferentes experiencias de su vida, entre ellas la maternidad, la recuperación, las adicciones, el trauma y la violencia doméstica.

También había hablado públicamente sobre sus dificultades con el alcohol y las drogas. Sin embargo, las autoridades no han establecido que estos antecedentes estén relacionados con su muerte.

Reacciones tras su fallecimiento

La noticia generó mensajes de colegas y amigos de la industria. Entre quienes expresaron su pesar estuvieron Viola Davis, Bethany Joy Lenz y Melissa Barrera, esta última compañera de Panettiere en ‘Scream VI’.

El sindicato estadounidense SAG-AFTRA, del que la actriz era miembro desde 1994, también manifestó sus condolencias a sus familiares, amigos y seguidores.

Panettiere deja a su hija, Kaya, quien nació durante su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Mientras sus allegados lamentan su muerte, las autoridades de Greenville continúan con la investigación y esperan completar los estudios pendientes para determinar oficialmente qué provocó el fallecimiento de la actriz.