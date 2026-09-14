Resumen: La actriz Hayden Panettiere murió a los 36 años y, según TMZ, habría consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo antes de su fallecimiento. Las autoridades investigan el origen de la sustancia y la relación con el presunto proveedor que se la habría suministrado.

Sale a la luz el detalle que rodea la muerte de la actriz Hayden Panettiere: una pastilla sería clave

Nuevos detalles sobre la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere apuntan al consumo de una pastilla de oxicodona que habría estado adulterada con fentanilo. La información fue revelada por el medio estadounidense TMZ, que cita fuentes policiales con conocimiento directo del caso.

De acuerdo con lo publicado por TMZ, Panettiere habría adquirido diferentes medicamentos a través de un traficante de drogas que, según esas fuentes, le suministraba sustancias provenientes del mercado negro en Los Ángeles. Entre ellas estaría la oxicodona que la actriz habría consumido antes de su fallecimiento.

La investigación también busca reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a su muerte. Según las fuentes citadas por el medio, Panettiere habría consumido varias drogas que compró a ese proveedor mientras viajaba en un vuelo desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur, el día anterior a su fallecimiento.

La DEA intenta establecer el origen de la sustancia

A partir de estos elementos, la Administración de Control de Drogas (DEA) en Los Ángeles adelanta labores para reconstruir la relación entre la actriz y el presunto proveedor, además de intentar determinar de dónde salió la pastilla que habría resultado mortal.

El interés de los investigadores está centrado en establecer el recorrido de la sustancia y las circunstancias relacionadas con su adquisición. La información conocida hasta ahora señala que la pastilla habría sido oxicodona adulterada con fentanilo.

La revelación se conoce después de que inicialmente se difundieran versiones que relacionaban el fallecimiento con una posible sobredosis. También se había informado que no fueron encontrados indicios de violencia.

Así fueron las últimas horas conocidas

Hayden Panettiere fue encontrada en parada cardiorespiratoria en una residencia del complejo Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia llegaron al lugar después de recibir una llamada de auxilio.

Según la información entregada en las referencias, fue su entorno cercano el que alertó a los servicios de emergencia. Zach, hermano de Brian Hickerson, no logró despertarla y le suministró Narcan, un espray nasal utilizado para contrarrestar los efectos de una sobredosis por opioides, antes de solicitar ayuda al 911. Pese a las maniobras realizadas en el lugar, la actriz fue declarada muerta allí.

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Su padre confirmó posteriormente el fallecimiento mediante un comunicado:

«Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla».

Una carrera marcada por la televisión y el cine

Panettiere falleció el 16 de agosto a los 36 años. Su trayectoria comenzó cuando era una estrella infantil y posteriormente consiguió reconocimiento internacional por distintos trabajos en televisión y cine.

Uno de sus personajes más recordados fue Claire Bennet en la serie Heroes. También interpretó a Juliette Barnes en Nashville, producción en la que participó durante 128 episodios entre 2012 y 2018 y por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En cine hizo parte de producciones como Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess y Scream 4, película perteneciente a la reconocida saga de terror.

Panettiere habló de sus dificultades personales

La actriz también había contado públicamente aspectos relacionados con sus dificultades personales. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, habló sobre diferentes experiencias de su vida y sus problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

El libro también aborda la depresión posparto que experimentó después del nacimiento de su hija Kaya, en 2014. Posteriormente, Panettiere ingresó a rehabilitación y en 2018 cedió la custodia de la menor al excampeón de boxeo Wladimir Klitschko.

Mientras la investigación continúa, la DEA intenta esclarecer la procedencia de la pastilla y la relación que la actriz habría mantenido con el proveedor que, según las fuentes citadas por TMZ, le suministraba medicamentos adquiridos en el mercado negro.