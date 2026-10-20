Christina Applegate revela que su diagnóstico de esclerosis múltiple fue erróneo: «Volví al punto de partida»

Resumen: Christina Applegate reveló en su pódcast MeSsy que los médicos descartaron que padezca esclerosis múltiple, la enfermedad que le diagnosticaron en 2021. La actriz aseguró que no se ha curado y que sus síntomas persisten, por lo que sus doctores investigan la causa real de su deterioro. Un estudio indica que casi uno de cada cinco diagnósticos de EM resulta erróneo.

Minuto30.com .- La actriz estadounidense Christina Applegate, recordada por su papel de Kelly en «Married with Children» y por la serie de Netflix «Dead to Me», reveló que los médicos le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple (EM), la enfermedad que desde 2021 creía padecer y por la que se convirtió en una de las activistas más visibles de quienes conviven con ella.

La noticia la dio la propia actriz, entre lágrimas, en el episodio más reciente de «MeSsy», el pódcast sobre la vida con esclerosis múltiple que presenta junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler, diagnosticada con la enfermedad en 2001. Sigler había llevado el programa en solitario durante siete meses, mientras Applegate atravesaba un empeoramiento de su salud.

«Entró en mi habitación y me dijo: «Felicidades, no tienes EM». Yo estaba como… nada contenta. Todos los demás estaban muy contentos», contó Applegate sobre el momento en que su médica le comunicó que unas pruebas recientes, hechas con nueva tecnología, habían descartado la enfermedad.

«No he mejorado, he empeorado»

Lejos de celebrar, la actriz se mostró desconcertada. «Esto puede parecer una buena noticia, pero he vuelto al punto de partida», dijo entre lágrimas. Y es que el dictamen no significa que esté curada: los síntomas que la aquejan desde hace años, como hormigueo y entumecimiento en las extremidades, falta de coordinación, problemas de equilibrio y dificultad para caminar, siguen ahí.

«¡No he mejorado, Jamie! En todo caso, he empeorado. Así que he vuelto al punto de partida, sin saber qué me está pasando», le dijo a Sigler. Applegate detalló que todavía debe usar silla de ruedas cuando va al médico: «No puedo caminar desde el automóvil hasta la consulta. Sigo en esta situación. No ocurrió nada mágico cuando ella dijo: «No tienes esclerosis múltiple»».

La actriz también habló de la depresión que ha enfrentado y de cómo siente que lo ha «perdido todo», incluido su trabajo. Calificó el proceso como una «jo**da mental», al constatar que vivió años creyendo que los médicos sabían qué le ocurría.

Un diagnóstico que le cambió la vida

Applegate hizo público su diagnóstico de esclerosis múltiple en agosto de 2021. La enfermedad la obligó a alejarse de la actuación: su exitosa serie «Dead to Me» concluyó con su tercera temporada en noviembre de 2022, en medio de su tratamiento. Desde entonces ha contado con crudeza su proceso: ha sido hospitalizada más de 30 veces y a comienzos de este año confesó a la revista People que pasaba la mayor parte del tiempo en cama por lo enferma que se sentía.

También escribió unas memorias, «You With the Sad Eyes», en las que abordó la enfermedad, y con Sigler llegó a sentirse, en sus palabras, una de «las niñas símbolo de la EM».

Diagnósticos erróneos, más comunes de lo que se cree

El caso de Applegate no es tan raro como parece. El episodio del pódcast, dividido en dos partes, tuvo como invitada a la doctora Marwa Kaisey, profesora asociada del Departamento de Neurología del Centro Médico Cedars-Sinai y una de las autoras de un estudio titulado «Incidencia de diagnósticos erróneos de esclerosis múltiple en pacientes derivados a dos centros académicos».

Esa investigación reveló que casi uno de cada cinco pacientes con diagnóstico de EM no cumplía plenamente los criterios de la enfermedad y «tenía un diagnóstico alternativo mucho más probable». Kaisey señaló que algunas personas pasan años con un diagnóstico erróneo y que a muchas se les recetan medicamentos para tratar una enfermedad que no tienen.

La especialista habló del «tira y afloja del proceso de diagnóstico»: «Estamos ansiosos por diagnosticar a la gente porque sabemos que, cuanto antes iniciemos el tratamiento, mejor estarán décadas después. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser muy cuidadosos para darles un diagnóstico preciso».

¿Qué sigue para Christina Applegate?

Por ahora, los médicos de la actriz siguen intentando determinar qué está causando sus síntomas. «Esto va a dar lugar a una investigación en la que mis médicos van a involucrarse para averiguar qué ha estado ocurriendo desde 2021, por qué pasó esto», explicó.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmunitario ataca las células sanas del propio cuerpo y afecta el sistema nervioso, por lo que puede ser debilitante. Applegate aseguró que padece «todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple, absolutamente todos», y que hay muchas condiciones que la imitan, «desde algo totalmente benigno hasta algo más intenso que necesita tratamiento».

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