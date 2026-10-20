Resumen: La investigación «Chaos Inc.» de Fox News Digital señala a organizaciones de izquierda radical, comunistas y socialistas en la organización y amplificación de las protestas en Francia. El informe identifica 54 organizaciones y movimientos en esa red y advierte de su expansión europea con una huelga juvenil convocada en 12 países para el 20 de noviembre. La convocatoria no permite afirmar que los disturbios franceses se repetirán en otros países.

54 organizaciones de la Izquierda radical estarían tras las protestas en Francia: amenazan con llegar a Europa

La izquierda radical está detrás de la organización y amplificación de las protestas en Francia, según la investigación «Chaos Inc.» de Fox News Digital, que advierte sobre una expansión de las movilizaciones a otros países de Europa. El informe, elaborado por Asra Nomani, identifica un ecosistema de 54 organizaciones y movimientos, entre ellos grupos comunistas, socialistas y de izquierda revolucionaria, junto con sindicatos, asociaciones y amplificadores internacionales.

La investigación también revela que 28 organizaciones juveniles comunistas y socialistas de 12 países europeos convocan una huelga coordinada para el viernes 20 de noviembre, bajo el lema «Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras», con llamados a paros, manifestaciones, asambleas, bloqueos y ocupaciones. Para este sábado 24 de octubre, los activistas franceses convocaron además una nueva jornada de protestas llamada «Acte II», con más de 200 movilizaciones anunciadas.

La convocatoria europea es el punto central de esa posible expansión: según el informe, la izquierda radical busca conectar el descontento estudiantil francés con movilizaciones contra el capitalismo, la austeridad y el gasto militar en otros países. Se trata de llamados a protestas y paros; la convocatoria no permite dar por hecho que los disturbios ocurridos en Francia se repetirán en toda Europa.

Francia vive una ola de manifestaciones que comenzó con bloqueos en colegios por el deterioro de la educación pública y el alto costo de la vida, y que escaló el sábado 17 de octubre, cuando más de 500.000 personas salieron a las calles de París y otras ciudades. La jornada dejó enfrentamientos con la Policía, edificios incendiados, comercios saqueados y más de 1.800 detenidos, en lo que las autoridades francesas describieron como los peores disturbios en años. El presidente Emmanuel Macron se dirigió a la nación y aseguró que «no hay lugar para la violencia».

Según la investigación, de las 54 organizaciones identificadas solo 16 son estudiantiles o juveniles. Las restantes son partidos comunistas y de izquierda revolucionaria, sindicatos, federaciones de docentes, organizaciones de derechos humanos, ecologistas y dos «amplificadores internacionales».

Entre los nombres señalados por Fox News están la central sindical CGT, la FSU, Force Ouvrière (FO), la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF), el partido La Francia Insumisa (LFI), el Partido Comunista Francés (PCF), el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), el movimiento de los «chalecos amarillos», Amnistía Internacional Francia, la Liga de Derechos Humanos (LDH) y SOS Racisme.

De acuerdo con el informe, organizaciones de extrema izquierda habrían ayudado desde el inicio a organizar y amplificar la revuelta estudiantil, usando las quejas por las condiciones de los colegios como pretexto para movilizar una lucha política más amplia contra el capitalismo, la austeridad presupuestaria, la Policía y el gasto militar.

En una actualización publicada este martes, Fox News elevó a 101 las organizaciones identificadas en 13 países, entre ellos Estados Unidos, dentro de ese ecosistema de protestas.

El informe vincula la amplificación internacional con Neville Roy Singham, un empresario tecnológico estadounidense que vendió su consultora ThoughtWorks en 785 millones de dólares en 2017 y que vive en Shanghái. Según Fox News, a Singham se le atribuye la financiación de una red de organizaciones de izquierda radical conocida como «la red Singham», entre ellas el centro de estudios Tricontinental, el grupo antiimperialista CodePink y el medio BreakThrough News, con sede en Nueva York, que cubrió por anticipado los disturbios del fin de semana en Francia.

La cadena recuerda que en 2023 una investigación de The New York Times describió a Singham como la fuente de una «campaña de influencia generosamente financiada» que promovía narrativas del Estado chino. Desde entonces, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha emitido citaciones judiciales contra BreakThrough News, Tricontinental y The People’s Forum, y un gran jurado del distrito sur de Nueva York investiga penalmente al empresario.

Las protestas en Francia reunieron a estudiantes, docentes, sindicatos y «chalecos amarillos» en medio del descontento por el costo de la vida y el estado de los colegios públicos, a un año de las elecciones presidenciales. Los convocantes insisten en que se trata de un movimiento social legítimo, mientras el Gobierno francés atribuye la violencia a grupos radicales.

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