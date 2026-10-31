¡Cero privilegios! De la Espriella ordenó el traslado de 33 presos desde San Andrés hacia Bogotá

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de 33 privados de la libertad desde la cárcel de San Andrés hacia Bogotá, en una operación coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. El mandatario advirtió que no habrá privilegios para quienes sigan delinquiendo desde las cárceles.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en la noche de este sábado 31 de octubre una nueva medida dentro de su política de mano dura contra la criminalidad: 33 personas privadas de la libertad fueron trasladadas desde el archipiélago de San Andrés hacia Bogotá, en una operación coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y la Policía Nacional.

El mandatario informó la decisión a través de sus redes sociales y aseguró que la orden busca frenar a quienes, según el Gobierno, siguen delinquiendo desde los centros penitenciarios del país.

«He ordenado el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá, en una operación coordinada entre nuestra gloriosa Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional», afirmó el jefe de Estado.

«La autoridad se respeta y las órdenes se cumplen»

En el mismo mensaje, De la Espriella envió una advertencia directa a las organizaciones criminales que, según él, pretenden desafiar al Estado desde las prisiones.

«A los criminales les digo con absoluta claridad: EN LA ERA DEL TIGRE, LA AUTORIDAD SE RESPETA Y LAS ÓRDENES SE CUMPLEN», señaló el presidente.

Y remató con uno de los mensajes más contundentes de la noche: «No permitiremos que las estructuras criminales sigan sembrando el miedo ni pretendan desafiar al Estado desde las cárceles. Aquí no hay espacio para privilegios ni contemplaciones con la delincuencia. ¡La seguridad de los colombianos está por encima de todo!».

En las imágenes que acompañaron el anuncio se observa a los uniformados escoltando a los trasladados en medio de la noche, bajo un estricto esquema de seguridad, durante el operativo que sacó a los internos de la isla rumbo a la capital del país.

Una política de traslados que arrancó el primer día de gobierno

La medida no es aislada. Desde su primer día en la Casa de Nariño, en agosto pasado, De la Espriella ordenó traslados masivos de internos: según confirmó el Inpec en su momento, fueron 403 personas privadas de la libertad las movilizadas en apenas dos días, muy por encima de la cifra que se manejaba inicialmente.

Después vino el traslado de 20 cabecillas del crimen organizado que estaban reclusos en Barranquilla, y hace menos de dos semanas el Gobierno anunció el traslado de otros 91 presos, con el que aseguró que se acabó la «guachafita» en las cárceles colombianas.

Esta misma semana, tras el megaoperativo adelantado en Bogotá que dejó decenas de capturados, el presidente le dio la instrucción al director del Inpec de llevar a los detenidos a otros departamentos del país.

San Andrés, bajo la lupa de las autoridades

El archipiélago ha estado en el centro de la atención de las autoridades en las últimas semanas. A mediados de octubre fue capturado en Barranquilla el exgobernador de San Andrés Everth Hawkins, señalado por presunta extorsión y secuestro, en un caso que sacudió a la política isleña.

Con el traslado de esta noche, el centro penitenciario de San Andrés pierde a 33 de sus internos, que quedarán recluidos en cárceles de Bogotá bajo la vigilancia del Inpec y la Policía Nacional.

Las operaciones de traslado y la exhibición pública de capturados, una práctica recurrente del Gobierno, también han abierto un debate judicial. Esta semana la Veeduría Nacional Control Social y Efectivo (Ver-Control) interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado en la que pide frenar provisionalmente la difusión de imágenes de detenidos y las confrontaciones públicas, al considerar que vulnerarían la presunción de inocencia, la dignidad humana y el debido proceso. El Consejo de Estado evalúa la admisión del recurso.

Por ahora, el Gobierno mantiene su mensaje de cero tolerancia: los traslados seguirán, según el mandatario, mientras haya estructuras criminales intentando dar órdenes desde las cárceles.

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