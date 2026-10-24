¡Celos, malditos celos! Adolescente apuñalado en Medellín en riña pasional

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Resumen: En medio del cruce de reclamos y la acalorada discusión, la situación escaló rápidamente hasta las agresiones físicas, momento en el cual el atacante esgrimió un arma blanca y arremetió contra el menor de edad, causándole lesiones de consideración antes de huir del sitio.

Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció como un adolescente de 15 años resultó gravemente herido tras verse involucrado en una violenta confrontación. El caso es investigado por las autoridades competentes como una presunta tentativa de homicidio mediante el uso de arma cortopunzante.

De acuerdo con testigos, la riña se habría desencadenado por conflictos de índole sentimental y celos vinculados a la pareja del presunto agresor. En medio del cruce de reclamos y la acalorada discusión, la situación escaló rápidamente hasta las agresiones físicas, momento en el cual el atacante esgrimió un arma blanca y arremetió contra el menor de edad, causándole lesiones de consideración antes de huir del sitio.

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Tras el ataque, ocurrido en el centro de Medellín, el joven lesionado fue auxiliado de manera oportuna por personas cercanas y trasladado a un centro asistencial, donde fueron estabilizados sus signos vitales para evitar un desenlace fatal.

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Autoridades buscan individualizar plenamente al atacante y avanzar en su correspondiente proceso de judicialización ante la justicia.

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