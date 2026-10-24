Resumen: Resumen: Nayib Bukele negó que los restos entregados en el aeropuerto de Puerto Príncipe sean de los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos: entre ellos había un niño, un hombre más alto y uniformes y carnets de otros países. Los militares siguen desaparecidos y la búsqueda continúa en Croix-des-Bouquets.

«No son nuestros hombres»: Bukele niega que los cuerpos hallados en Haití sean de sus militares

Giro inesperado en el caso de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó este sábado que los restos humanos hallados en las afueras de Puerto Príncipe correspondan a sus aerotécnicos, como había reportado el diario The New York Times citando a dos personas cercanas a la misión internacional de seguridad.

«No son nuestros hombres», escribió el mandatario en su cuenta de X, en respuesta directa al informe del periódico estadounidense, que había señalado que cuatro cadáveres quemados fueron recuperados y entregados a un equipo militar salvadoreño en el aeropuerto de la capital haitiana.

Según el presidente, una organización no gubernamental entregó los restos en el aeropuerto asegurando que pertenecían a los cuatro uniformados, pero la revisión de las evidencias contó una historia completamente distinta.

Qué encontraron entre los restos

Bukele detalló que los restos entregados corresponden en realidad «a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un ejército que no es el nuestro».

Además, el mandatario reveló que entre los restos se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países, y publicó las fotografías de dos de esos documentos. En las imágenes se aprecia una credencial de la Fuerza de Represión de Pandillas de Haití y un documento de identidad que, al parecer, corresponde a Chad, uno de los países con tropas en la misión multinacional.

El hallazgo deja en evidencia la confusión que rodea el operativo: los cuerpos estaban gravemente quemados, lo que dificultaba su identificación, y de hecho las autoridades habían advertido que serían necesarias autopsias para confirmar las identidades antes de cualquier anuncio oficial.

Los cuatro aerotécnicos siguen desaparecidos

La aclaración del presidente significa que los cuatro militares salvadoreños continúan desaparecidos, casi una semana después de la emboscada del domingo 18 de octubre, cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base tras comprar alimentos en un mercado de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Los uniformados son técnicos de aviación de la Fuerza Aérea de El Salvador e integran la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), la misión multinacional respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU que combate a las bandas criminales haitianas. Su labor, según ha insistido Bukele, era humanitaria: pilotos y personal técnico dedicado a evacuaciones médicas.

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La operación de búsqueda continúa

El gobierno salvadoreño mantiene desplegados en Haití a unos 100 elementos de sus fuerzas especiales que llegaron el jueves para apoyar la búsqueda, con otros 100 soldados adicionales en camino. Los operativos se concentran en la zona de Plaine du Cul-de-Sac y Croix-des-Bouquets, territorio bajo control de las bandas Chen Mechan y 400 Mawozo.

El miércoles, Bukele había lanzado una operación militar para rescatar a los uniformados y advirtió a las pandillas con una respuesta contundente si no los liberaban con vida. En un mensaje escrito en criollo haitiano, llegó a amenazarlas con acabarlas como dice haber hecho con las pandillas de su país.

La confusión con los restos entregados en el aeropuerto agrega un nuevo capítulo de tensión al caso, que ya había escalado con el asalto de la Policía de Haití y la fuerza multinacional a la base central de la banda Chen Mechan, un operativo en el que los pandilleros lograron evacuar antes de la llegada de las tropas.

La GSF, que prevé alcanzar los 5.500 efectivos, cuenta por ahora con apenas unos 2.000 integrantes de seis países y avanza lentamente en su apoyo a la Policía Nacional de Haití, desbordada por la violencia de las bandas que controlan buena parte del territorio.

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El trino completo del presidente Nayib Bukele, con las fotografías de los documentos que menciona, puede consultarse en su cuenta oficial de X: ver publicación en X.