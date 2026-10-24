Resumen: un médico general les notificó que el especialista había ordenado darle el alta. La familia se opuso de inmediato a la decisión al advertir que la mujer continuaba con vómitos recurrentes y un fuerte dolor torácico.

Mujer murió horas después de que le dieron el alta: la habrían mandado para la casa con síntomas de gravedad

Minuto30.com .- Indignación y profundo dolor embargan a una familia del barrio Andalucía La Francia, en el nororiente de Medellín, tras el fallecimiento de una mujer de 72 años pocas horas después de haber salido de un centro hospitalario. Sus allegados denuncian una presunta negligencia médica, señalando que la paciente habría recibido el alta pese a manifestar síntomas de gravedad como un agudo dolor en el pecho y vómito constante.

La adulta mayor, ama de casa y oriunda del municipio de Campamento (Antioquia), venía atravesando un delicado cuadro de salud desde hacía cerca de un mes. Ante el deterioro físico, el sábado anterior fue trasladada a urgencias; sin embargo, según relataron sus familiares, la paciente habría permanecido varios días en el área de observación sin que se le asignara una habitación de hospitalización, a pesar de contar con antecedentes de base como hipertensión arterial y diabetes. Durante ese tiempo, afirman que su manejo clínico se habría limitado al suministro de tramadol para controlar el dolor.

La situación llegó a un punto crítico el miércoles 21 de octubre. En horas de la mañana, un médico general les notificó que el especialista había ordenado darle el alta. La familia se opuso de inmediato a la decisión al advertir que la mujer continuaba con vómitos recurrentes y un fuerte dolor torácico. Frente a los reclamos, el profesional de la salud les habría respondido que no podía revertir la orden y que, si deseaban mantenerla en atención, la dejaran afuera de las instalaciones para reingresarla nuevamente al día siguiente.

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Ante esa respuesta, la hija de la mujer optó por llevarla a su vivienda hacia la 1:30 de la tarde para brindarle cuidados en casa. No obstante, con el paso de las horas el cuadro empeoró drásticamente y, hacia las 10:50 de la noche, se produjo su deceso en la residencia.

Tras confirmarse el fallecimiento, el médico tratante se habría desplazado hasta el inmueble, pero se abstuvo de certificar la muerte. Debido a la falta de certificación médica del deceso y a las circunstancias previas en el centro asistencial, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, quienes realizaron los procedimientos correspondientes para que Medicina Legal determine mediante necropsia las causas exactas del deceso y se investigue la idoneidad de la atención recibida.

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