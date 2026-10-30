Resumen: Capturan en Milán, Caquetá, a un hombre señalado de feminicidio agravado por el asesinato de una mujer de 48 años en zona rural de Florencia. Figuraba en el cartel de los más buscados del departamento y por su paradero ofrecían $20 millones.

Cayó uno de los más buscados del Caquetá: capturan en Milán a señalado de feminicidio agravado

Un hombre señalado como presunto responsable de un feminicidio agravado fue capturado en las últimas horas en el municipio de Milán, en el norte del Caquetá. El señalado figuraba en el cartel de los más buscados del departamento en 2026 y tenía una orden de captura vigente en su contra.

El caso por el que responde corresponde al asesinato de una mujer de 48 años, ocurrido en zona rural de Florencia. La víctima fue reportada como desaparecida el 15 de noviembre de 2025, después de que su familia perdiera comunicación con ella cuando se dirigía al centro de la capital caqueteña a realizar una diligencia.

Días después de la denuncia, las autoridades hallaron restos humanos en un sector rural de Florencia. Un informe posterior de Medicina Legal confirmó que correspondían a la mujer buscada, lo que convirtió la búsqueda en una investigación por feminicidio que conmovió a todo el departamento.

Tras meses de trabajo investigativo, un juez emitió la orden de captura contra el señalado, a quien las autoridades ubicaron entre los delincuentes más requeridos del Caquetá. Por información que condujera a su paradero se ofrecía una recompensa de hasta $20 millones.

Foto: Redes Sociales

El crimen generó un profundo rechazo en Florencia. En febrero de este año, colectivos de mujeres, representantes de instituciones y comunidad en general se dieron cita en el parque Santander de la capital departamental para una velatón en memoria de la víctima, bajo la consigna «Ni una menos», en rechazo a toda forma de violencia contra la mujer. El sepelio de la mujer se realizó ese mismo día, en medio del dolor de sus familiares y amigos.

En medio de la tragedia, la madre de la víctima había hecho un llamado público para que el caso no quedara en la impunidad. «Pido justicia por ella, me la arrebataron de esta forma», expresó en su momento, al recordar a su hija como una mujer trabajadora que luchó para sacar adelante a sus cuatro hijos. La familia participó de manera activa en las jornadas de búsqueda que se adelantaron tras la desaparición.

La captura se materializó en Milán, municipio ubicado al norte del departamento, donde las autoridades pusieron al hombre a disposición de la autoridad judicial que lo requiere. En las próximas horas deberá presentarse ante un juez de control de garantías, instancia en la que se resolverá su situación jurídica.

El capturado mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial en su contra y será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

Las autoridades han insistido en que este tipo de resultados buscan avanzar en el esclarecimiento de los feminicidios y reforzar las acciones para prevenir las violencias contra las mujeres en el Caquetá, un departamento donde organizaciones sociales han pedido de manera reiterada mayor protección y acompañamiento para las víctimas y sus familias.

Los casos de violencia de género siguen siendo un motivo de alarma en varias regiones del país. Según el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026 se registraron 118 feminicidios en Colombia, además de 91 tentativas de este delito, cifras que encendieron las alarmas de las autoridades y de los colectivos de mujeres.

La Defensoría ha advertido, además, que la Amazonía y la Orinoquía, regiones a las que pertenece el Caquetá, concentran algunas de las tasas más altas de violencias contra las mujeres en el país, por lo que ha pedido estrategias de prevención ajustadas a los riesgos de cada territorio.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho de violencia contra la mujer a través de los canales dispuestos para ello, y para aportar información que permita la judicialización de los responsables de estos crímenes.

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