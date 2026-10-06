Resumen: En un operativo conjunto en Cartagena del Chairá, autoridades capturaron a alias 'La Morocha', cabecilla seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete, junto a dos sujetos más

Cae alias «La Morocha», ficha cercana a alias «Calarcá» y una de las más buscadas en Caquetá y Huila

Minuto30.com .- En un operativo conjunto desplegado en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, las autoridades lograron la captura de Diana Milena Agudelo Salazar, alias ‘La Morocha’, señalada como la cabecilla seudopolítica de la estructura criminal Rodrigo Cadete. Durante la intervención táctica, también fueron detenidos otros dos sujetos que la acompañaban.

El resultado operativo fue ejecutado por tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército Nacional, en una ofensiva articulada con la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

Un extenso prontuario y mando dentro de la estructura

Alias ‘La Morocha’ era un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública. Con una trayectoria criminal de aproximadamente ocho años, la detenida figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados en los departamentos de Caquetá y Huila, y era requerida por la justicia mediante múltiples órdenes de captura vigentes.

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército, la capturada ejercía funciones de mando y coordinación dentro de la estructura armada. Las autoridades la señalan como presunta responsable de una grave cadena de delitos en la región, que incluye:

Extorsión sistemática.

Secuestro.

Homicidios selectivos.

Reclutamiento forzado de menores de edad.

Incautaciones e impacto del operativo

Durante la operación militar que culminó con las tres capturas, los uniformados lograron la incautación de material probatorio y logístico, incluyendo tres armas de fuego y cuatro teléfonos celulares que serán analizados por inteligencia militar y policial.

Además de su extenso prontuario delictivo, alias ‘La Morocha’ contaría con un peso familiar significativo dentro de las estructuras armadas ilegales al ser señalada como hermana de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias «Urías Perdomo». Este último fue un peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc y hombre de confianza de alias ‘Calarcá’ (líder del Bloque Jorge Suárez Briceño), quien fue abatido por las Fuerzas Militares el pasado 27 de agosto de 2026 durante el desarrollo de la ‘Operación Amón’, ejecutada en zona rural del municipio de El Retorno, departamento del Guaviare.

El Ejército Nacional destacó que la caída de alias ‘La Morocha’ representa un golpe contundente contra la red logística y organizativa de este grupo armado. Con esta captura, se debilitan de manera directa sus mecanismos de financiación ilegal, su capacidad de sostenimiento y sus intenciones de expansión territorial en el sur del país. Los detenidos y el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.