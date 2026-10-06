Por feminicido fue capturado alias «papas» en Popayán: tiene otros 16 antecedentes judiciales

Resumen: En un operativo conjunto en Popayán, autoridades capturaron a alias 'Papas o Ñanga', señalado por su presunta vinculación en la desaparición y feminicidio de una mujer en septiembre de 2026

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra la impunidad y la violencia de género, las autoridades lograron la captura en la ciudad de Popayán de un hombre conocido con los alias de ‘Papas’ o ‘Ñanga’, quien era activamente requerido por la justicia por su presunta participación en un grave caso de feminicidio.

El exitoso operativo de allanamiento fue desarrollado de manera interinstitucional en el departamento del Cauca por tropas del Gaula Militar (adscritas a la Brigada 29 del Ejército Nacional), en coordinación con unidades de la Policía Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Extenso prontuario de «papas»

La detención de alias ‘Papas’ obedece a una rigurosa investigación judicial que lo vincula directamente con los dolorosos hechos ocurridos en septiembre de 2026, cuando una mujer fue reportada como desaparecida y, posteriormente, fue hallada sin vida bajo circunstancias que configuran el delito de feminicidio.

De acuerdo con el reporte entregado por el Ejército Nacional, la materialización de esta orden de captura fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de inteligencia. Las autoridades lograron acorralar al sospechoso apoyándose en el análisis de registros de videovigilancia y en la recolección de otros elementos materiales probatorios contundentes que lo ubican en el radar de este crimen.

Un detalle que ha causado profunda indignación y que agrava la situación judicial del detenido es su extenso historial delictivo. Las autoridades confirmaron que el capturado registra en su prontuario un total de 16 anotaciones previas por la comisión de diferentes delitos, lo que evidencia su recurrencia en el actuar criminal.

El individuo fue puesto a disposición de un juez de control de garantías para avanzar en su proceso de judicialización por los hechos recientes. Por su parte, el Ejército Nacional reiteró su compromiso de continuar apoyando las acciones interinstitucionales para proteger la vida de los colombianos e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que atente contra la libertad y la integridad a través de la línea gratuita 147.