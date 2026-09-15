Fuerzas Militares abaten a alias «Niche» e incautan arsenal del ELN en Morales Bolívar

Resumen: El Ejército Nacional confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias "Niche", señalado como un importante cabecilla del ELN en el departamento de Bolívar. Durante la ofensiva se logró la incautación de un considerable arsenal militar.

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en el norte del país, las Fuerzas Militares reportaron la neutralización de alias «Niche. Los hechos se registraron en medio de fuertes combates en la zona rural del municipio de Morales, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Ejército Nacional, el hombre abatido era el presunto cabecilla de la comisión armada perteneciente a la compañía Simón Bolívar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura responsable de diversas alteraciones al orden público en esa región del país.

Despliegue operativo y material incautado

La ofensiva fue ejecutada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 9, adscritas a la Primera División del Ejército, contando con el apoyo táctico y de inteligencia de la Fuerza Aérea Colombiana. Tras asegurar el área de los combates, las autoridades lograron confiscar un importante arsenal, que incluye:

Seis armas largas.

Cinco chalecos multipropósito.

Abundante material de guerra e intendencia.

Soldado evacuado

La institución castrense también informó que, producto del intercambio de disparos durante la operación militar, uno de los soldados resultó herido. El militar fue evacuado rápidamente de la zona para recibir atención médica oportuna y, según el parte oficial, se encuentra en condición estable y permanece bajo estricta observación profesional.