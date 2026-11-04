¡Cayó mercado en Fontibón! Policía incautó 51 frascos de ketamina y capturó a dos personas en Montevideo

Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá incautó 51 frascos de ketamina en el barrio Montevideo, localidad de Fontibón, tras hallar la sustancia sintética dentro de un vehículo. Dos personas fueron capturadas y quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico de estupefacientes. La ketamina es un anestésico de uso controlado que en el mercado ilegal se consume como droga recreativa y puede causar graves daños a la salud, por lo que las autoridades mantienen operativos contra su distribución en la ciudad.

En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la incautación de 51 frascos de ketamina en el barrio Montevideo, de la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital. El alijo fue hallado dentro de un vehículo y el operativo dejó dos personas capturadas, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de estupefacientes.

«¡Ketamina incautada y dos capturados en Fontibón!», escribió la institución en su cuenta oficial de X, donde precisó que los uniformados encontraron los 51 frascos de esta sustancia sintética en un vehículo que fue inspeccionado en el barrio Montevideo.

!Ketamina incautada y dos capturados en Fontibón! En el barrio #Montevideo, la Policía encontró 51 frascos de esta sustancia sintética en un vehículo. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía por tráfico de estupefacientes. https://t.co/zggicaLC1V — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 5, 2026

Tras el operativo, los dos capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, que será la encargada de presentarlos ante un juez de control de garantías, imputarles cargos y definir su situación judicial. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni el posible destino que iba a tener el alijo incautado.

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La ketamina es un anestésico disociativo de uso médico y veterinario que en Colombia está clasificada como sustancia controlada, por lo que su fabricación, distribución y tenencia requieren permisos especiales de las autoridades sanitarias. En el mercado ilegal circula con nombres como «Special K» o simplemente «K», y su consumo recreativo se ha expandido en fiestas y clubes de las grandes ciudades.

Las autoridades de salud advierten que, consumida por fuera del control médico, esta sustancia puede causar desde desorientación, alucinaciones y pérdida de la conciencia hasta dificultades respiratorias graves, dependencia y daños en la vejiga. El riesgo aumenta cuando se mezcla con alcohol u otras drogas. En los últimos años, la Policía también ha alertado por el uso de anestésicos de este tipo para cometer otros delitos, como hurtos y abusos contra personas sedadas.

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Fontibón es una de las localidades más grandes del occidente de Bogotá y, por su cercanía con el aeropuerto El Dorado y con los principales corredores de carga de la ciudad, es un punto estratégico en la lucha contra el microtráfico. Allí, los cuadrantes de la Policía adelantan operativos permanentes de registro a vehículos y personas, especialmente en barrios como Montevideo, donde la comunidad ha pedido más presencia de las autoridades.

Este operativo se suma a la ofensiva que la Policía Metropolitana de Bogotá mantiene en 2026 contra el microtráfico en las 20 localidades de la ciudad, con registro a vehículos, allanamientos y controles en los puntos donde, según las autoridades, se concentra la venta de sustancias ilícitas. En lo corrido del año, los operativos dejaron cientos de capturados y varias incautaciones de drogas sintéticas, marihuana, cocaína y medicamentos controlados que eran desviados de la cadena legal de distribución.

Precisamente, las autoridades han explicado que gran parte de la ketamina que se vende de manera ilegal sale de laboratorios, droguerías veterinarias y distribuidoras autorizadas, por lo que los controles también se hacen sobre la cadena de suministro. Cada frasco incautado, aseguran, representa dosis que no llegarán a las calles ni a las fiestas de la ciudad, donde esta sustancia se ha vuelto cada vez más común entre los jóvenes.

Vale recordar que el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes es un delito que en Colombia se paga con varios años de prisión, dependiendo de la cantidad incautada y de las circunstancias del caso. Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa a la línea de emergencias 123, pues la información de la comunidad es clave para este tipo de operativos.