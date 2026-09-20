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Resumen: Tres hombres fueron capturados en Fontibón, Bogotá, señalados de hacerse pasar por funcionarios de la SIJIN para presuntamente hurtar las pertenencias de un ciudadano. La Policía los interceptó en un vehículo luego de recibir el reporte del caso y encontró en su poder un reloj, dinero en efectivo, un celular y un anillo de oro. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por los presuntos delitos de hurto y simulación de investidura o cargo.

¡Se hicieron pasar por la SIJIN! Tres hombres fueron capturados tras presunto hurto en Fontibón

Tres hombres fueron capturados en flagrancia en la localidad de Fontibón, Bogotá, luego de ser señalados de hacerse pasar por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) para apoderarse de las pertenencias de un ciudadano.

El procedimiento se realizó durante labores de patrullaje y control adelantadas el viernes 18 de septiembre de 2026 por uniformados adscritos al CAI Granjas. Las autoridades recibieron el reporte sobre un vehículo en el que, al parecer, se había cometido un hurto mediante engaño.

Tras conocer la información, los policías realizaron la verificación correspondiente y lograron ubicar e interceptar el automotor unas cuadras más adelante. En el vehículo se movilizaban los tres hombres señalados por la víctima.

Habrían utilizado una falsa identificación como funcionarios

Según la información recopilada durante el procedimiento, los hombres habrían abordado al ciudadano y se habrían identificado falsamente como funcionarios de la SIJIN. Bajo ese argumento, le exigieron que entregara sus pertenencias, asegurándole que se trataría de elementos relacionados con un ilícito.

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La Policía indicó que los tres sujetos fueron señalados directamente por la persona afectada. Durante la intervención, los uniformados encontraron en su poder los elementos que, según la denuncia, habían sido hurtados: un reloj, dinero en efectivo, un celular y un anillo de oro.

El teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Fontibón, explicó que los tres hombres fueron ubicados mientras se movilizaban en un vehículo de color beige y que, tras ser reconocidos por el afectado, se procedió con su captura.

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«Estos tres sujetos se movilizaban en un vehículo color beige, los cuales son señalados directamente por el afectado».

El oficial agregó que los elementos recuperados fueron encontrados durante el procedimiento y que los capturados fueron trasladados a la estación de Policía de Fontibón para continuar con el proceso judicial.

Quedaron a disposición de la Fiscalía

Los tres hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los elementos recuperados, para adelantar el proceso de judicialización por los presuntos delitos de hurto y simulación de investidura o cargo.

La captura se produjo en el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, desarrollada por las autoridades de la capital.

La Policía reiteró además el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o relacionado con actividades delictivas a través de la Línea de Emergencias 123.

En este caso, el reporte sobre el vehículo permitió que los uniformados realizaran la búsqueda y posterior interceptación en el sector de Fontibón, donde fueron capturados los tres señalados.