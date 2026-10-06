Yenifer recibió al tatuador y a quien le pondría la anestesia a las 10 de la mañana; una hora después su cuerpo colapsaba por lo que sería una mezcla mortal para "soportora el dolor" que le producía el tatuaje de gran tamaño que le estaban realizando en su espalda y que fue repartido en tres sesiones. Esta sería la última

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Resumen: Medicina Legal entregó los detalles de la necropsia de Jennifer García Valencia, la mujer de 33 años que falleció en Bogotá tras ser sedada a domicilio durante una sesión de tatuaje. La muerte fue catalogada como homicidio.

A Yenifer «la sedaron» con fentanilo y ketamina para hacerle el tatuaje y no despertó: se conocen detalles de la autopsia

Minuto30.com .- Según reveló El Tiempo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó el dictamen final sobre la trágica muerte de Yenifer García Valencia, una madre de 33 años que perdió la vida el pasado 15 de agosto mientras se realizaba un tatuaje en su vivienda, ubicada en el barrio Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

El caso, que ha conmocionado a la ciudad, dio un giro trascendental tras conocerse los resultados toxicológicos. De acuerdo con el informe pericial, la causa del deceso fue una intoxicación medicamentosa combinada, producto de la aplicación intravenosa de un peligroso cóctel de fármacos de uso estrictamente hospitalario: fentanilo, midazolam y ketamina.

Ante estos graves hallazgos, las autoridades forenses determinaron que la manera de muerte de García Valencia fue «violenta en contexto de homicidio».

Un sueño estético que terminó en tragedia

Alerta por procedimientos irregulares a domicilio

En la vivienda de la víctima, las autoridades hallaron múltiples ampollas de los sedantes utilizados, los cuales son de uso exclusivo en quirófanos y bajo estricto monitoreo médico.

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El dictamen de Medicina Legal y la clasificación del hecho como un presunto homicidio abren la puerta para la pronta judicialización del hombre que administró los fármacos y del tatuador.

Asimismo, este trágico suceso ha reabierto un fuerte debate de salud pública en Bogotá sobre el inminente peligro que representan las sedaciones a domicilio para tatuajes o procedimientos estéticos exprés, realizados sin los equipos de reanimación necesarios y por personal no capacitado.