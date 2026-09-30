Resumen: Ejército golpeó minería ilegal del Clan del Golfo en río Buey, Santa Bárbara. Inutilizaron draga tipo buzo que producía 1.500 gramos de oro al mes.

¡Les hundieron el negocio! Destruyen draga del Clan del Golfo en río de Santa Bárbara

Una operación militar contra la minería ilegal permitió afectar las finanzas de la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en zona rural de Santa Bárbara, en el Suroeste de Antioquia. El procedimiento se desarrolló en el sector del río Buey.

La acción fue adelantada por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con el apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

Durante el operativo fue intervenida una unidad de producción minera. En el sitio quedó inutilizada una draga tipo buzo, además de maquinaria y otros elementos utilizados para la extracción ilícita de oro.

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De acuerdo con información entregada por el Ejército, el punto intervenido tenía una capacidad de producción cercana a los 1.500 gramos de oro al mes, cuyo valor fue estimado en más de 660 millones de pesos.

La operación representa, según la institución castrense, una afectación directa a una de las fuentes de financiación ilegal de esta estructura del Clan del Golfo, al impedir la continuidad de las actividades de explotación minera que se desarrollaban en este sector del departamento.

Con esta intervención se frena una actividad que, además de generar recursos para las estructuras criminales, produce graves afectaciones sobre los ecosistemas y las fuentes hídricas por el uso de maquinaria pesada en los afluentes.

Las autoridades indicaron que mantienen las operaciones de control y vigilancia contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en Antioquia, con el fin de contrarrestar las economías ilícitas del Clan del Golfo y mitigar los daños ambientales asociados a la minería ilegal en el Suroeste.

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