Resumen: Un hombre fue capturado en Pereira señalado de enviar amenazas por Instagram contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. La Fiscalía le imputará el delito de amenaza agravada.

¡Cayó en Pereira! Capturan al presunto autor de las amenazas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda

Un hombre señalado de ser el presunto responsable de las amenazas dirigidas contra la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda Aruachán, fue capturado en las últimas horas en la ciudad de Pereira, Risaralda, tras una investigación que permitió ubicar el posible origen de los mensajes intimidatorios.

De acuerdo con el ente investigador, los hechos se remontan al pasado sábado 18 de octubre, cuando desde una cuenta anónima de Instagram se habría difundido una publicación con señalamientos contra la vida y la integridad de la esposa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y de sus familiares. La situación fue denunciada de manera inmediata ante las autoridades.

Con la denuncia se activaron las actuaciones judiciales y los trabajos de investigación técnica, que habrían permitido relacionar preliminarmente al hombre capturado con el envío del mensaje intimidatorio.

La captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Policía Nacional en un inmueble de la capital risaraldense. En el lugar fueron incautados un computador y un teléfono celular que, según las autoridades, contienen información relevante para avanzar en las actividades de verificación.

Estos elementos serían claves dentro de la investigación, porque podrían permitir establecer detalles sobre la publicación, los medios utilizados y la posible participación del capturado en los hechos.

Por el momento no se ha divulgado públicamente la identidad del hombre ni los detalles específicos del contenido del mensaje amenazante. Se desconoce además si el investigado habría enviado otros mensajes similares desde la misma cuenta o desde otros perfiles.

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Imputación por amenaza agravada

El caso quedó a cargo de un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos, dependencia encargada de adelantar las actuaciones correspondientes. En las próximas horas el detenido será presentado ante un juez penal de control de garantías, escenario en el que le imputarán el delito de amenaza agravada.

Durante las diligencias judiciales se expondrán los elementos que sustentan la imputación y se establecerán las decisiones que correspondan dentro del proceso, entre ellas si el hombre queda en libertad o se le impone una medida de aseguramiento mientras avanza la investigación.

El delito de amenaza agravada contempla penas de prisión en Colombia y su castigo aumenta cuando la conducta se comete contra determinadas personas o por medios que generan mayor zozobra, como las redes sociales, desde donde es posible difundir mensajes intimidatorios de forma masiva y, en muchos casos, bajo perfiles anónimos.

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Amenazas por redes sociales, un delito frecuente

Las amenazas a través de plataformas digitales se han convertido en uno de los delitos informáticos más reportados ante las autoridades en Colombia. Figuras públicas, servidores del Estado y ciudadanos comunes suelen ser blanco de mensajes intimidatorios enviados desde cuentas anónimas o perfiles falsos.

Las autoridades han reiterado que el anonimato en internet no garantiza impunidad: las investigaciones técnicas permiten rastrear el origen de las publicaciones, identificar los dispositivos desde los que se enviaron los mensajes y ubicar a sus presuntos responsables, como habría ocurrido en este caso.

Además, han invitado a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier amenaza recibida por medios digitales, conservando las pruebas disponibles, como capturas de pantalla, enlaces y fechas de los mensajes, para facilitar el trabajo de los investigadores.

El hombre capturado en Pereira deberá responder por el delito de amenaza agravada dentro del proceso penal que se adelantará en su contra. Como en todo procedimiento judicial, se le presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.