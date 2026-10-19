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Resumen: Cerca de 200 mujeres participaron en Medellín en una jornada por el Día de la Prevención del Cáncer de Mama, con vacunación y pedagogía sobre el autoexamen.

¡Conózcase y cuídese! Así fue la jornada de Medellín contra el cáncer de mama con la primera dama de Colombia

Cerca de 200 mujeres se reunieron en Medellín para conmemorar el Día de la Prevención del cáncer de mama, en una jornada dedicada al cuidado, la pedagogía y el acompañamiento. Al encuentro asistieron emprendedoras, pacientes oncológicas y representantes del movimiento Tigresas de la Patria.

La jornada reunió a mujeres con realidades distintas: algunas que hoy enfrentan un tratamiento oncológico, otras dedicadas a sus emprendimientos y otras vinculadas al movimiento Tigresas de la Patria.

La actividad fue liderada por la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y contó con el apoyo de la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez.

Según la información conocida, el evento se planteó como un espacio cercano, en el que las asistentes pudieron escuchar experiencias, compartir sus historias y recibir herramientas para proteger su salud.

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La jornada buscó promover el acompañamiento entre mujeres y el cuidado de la salud femenina, en una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención frente al cáncer de mama.

Autoexamen, vacunación y señales de alerta

Durante el encuentro, las participantes tuvieron acceso a servicios de vacunación y a espacios pedagógicos sobre el autoexamen de mama.

En esos espacios se explicó la importancia de reconocer a tiempo las posibles señales de alerta, un paso clave para que las mujeres consulten oportunamente a los servicios de salud.

Las actividades permitieron llevar información útil a las asistentes y fortalecer sus conocimientos sobre el autocuidado y la detección temprana de la enfermedad.

El autoexamen es una práctica que les permite a las mujeres conocer su cuerpo y estar atentas a cualquier cambio que pueda requerir una valoración médica. Por eso, aprender a hacerlo correctamente fue uno de los puntos centrales de la jornada.

Además de la parte pedagógica, la oferta de vacunación acercó servicios de salud a las participantes, como parte del enfoque de cuidado integral del encuentro.

Más allá de la conmemoración, la jornada fue una oportunidad para reconocer las historias de mujeres que han enfrentado el cáncer de mama.

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La presencia de pacientes oncológicas permitió que otras asistentes conocieran de primera mano sus experiencias, los retos que han vivido durante el proceso y la importancia de contar con apoyo durante la enfermedad.

El encuentro también buscó fortalecer las redes de apoyo entre mujeres, algo que suele ser fundamental para quienes atraviesan un diagnóstico de cáncer y para sus familias.

Otro de los objetivos fue abrir conversaciones sobre la importancia de no aplazar las consultas médicas y acudir a tiempo a los servicios de salud ante cualquier síntoma o duda.

La participación de emprendedoras y de representantes del movimiento Tigresas de la Patria amplió el alcance del mensaje, al reunir a mujeres de distintos sectores alrededor de un mismo propósito: cuidarse y cuidar a otras.

Este tipo de espacios permiten que la información sobre prevención llegue de manera más cercana, a partir del diálogo y de las experiencias compartidas.

El Día de la Prevención del Cáncer de Mama se conmemora en octubre, mes en el que en distintos lugares del mundo se hacen actividades para promover la detección temprana de esta enfermedad.

En Medellín, la conmemoración se convirtió en un momento para escuchar, aprender y acompañar, con la participación de mujeres que conocen de cerca lo que significa enfrentar el diagnóstico.

Con jornadas como esta, se busca que más mujeres conozcan las herramientas de autocuidado, practiquen el autoexamen y consulten a tiempo, como una forma de proteger su salud y su vida.

La invitación que dejó el encuentro fue clara: estar atentas a las señales del cuerpo, no postergar las citas médicas y apoyarse entre mujeres frente al cáncer de mama.

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