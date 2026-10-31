¡Cayó alias ‘Arroz’! Señalado coordinador de narcotráfico que movía cocaína desde Medellín

Resumen: Alias 'Arroz' o 'El Señor de la A', señalado de coordinar el narcotráfico de la estructura criminal Robledo en Medellín, fue capturado por la Policía Nacional en Los Patios, Norte de Santander. Según las autoridades, movía cargamentos de cocaína desde la costa Caribe hacia Centroamérica y Estados Unidos, y tendría vínculos con oficinas de cobro en Cartagena. Era requerido por concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Medellín, 31 de octubre de 2026. En un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, fue capturado alias ‘Arroz’, también conocido como ‘El Señor de la A’, señalado por las autoridades de coordinar las actividades de narcotráfico de la estructura criminal Robledo, que delinque en Medellín y su área metropolitana.

Según el reporte entregado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el capturado ocuparía un papel clave dentro de esta organización delincuencial, en especial por la cercanía que mantenía con alias ‘Machete’, identificado por la Policía como el principal cabecilla de la estructura.

Las investigaciones señalan que alias ‘Arroz’ presuntamente participaba en la coordinación de las rutas utilizadas para transportar cargamentos de cocaína desde la costa Caribe colombiana hacia países de Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades, su actividad delictiva no se habría limitado a Medellín y su área metropolitana, pues también tendría vínculos con redes criminales que operan en otras regiones del país.

Uno de los hallazgos más graves de la investigación, según informaron los uniformados, es la presunta relación del capturado con oficinas de cobro en Cartagena, desde donde habría dado instrucciones para cometer homicidios por encargo asociados a disputas y deudas del negocio ilegal.

«Entre los hallazgos de la investigación figura su presunta relación con oficinas de cobro en Cartagena, donde habría impartido instrucciones para ejecutar actividades de sicariato asociadas a disputas y deudas provenientes del negocio del narcotráfico», indicó el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Arroz’ era requerido por la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Tras su captura en Norte de Santander, departamento que limita con Venezuela y por donde tradicionalmente transitan rutas del narcotráfico internacional, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.

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La estructura criminal Robledo es señalada por las autoridades como una de las organizaciones delincuenciales que operan en Medellín, dedicada, entre otras actividades ilegales, al negocio del narcotráfico. Contra sus integrantes, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá mantiene una ofensiva permanente que en los últimos meses ha dejado capturas de varios de sus presuntos miembros y el debilitamiento de sus finanzas ilegales.

Este golpe se suma a los resultados más recientes de las autoridades contra el crimen organizado en Antioquia. Apenas este viernes, el Ejército Nacional informó la destrucción de 12 equipos de una unidad de producción de minería ilegal en Buriticá, una operación con la que se busca afectar las fuentes de financiación de los grupos armados que delinquen en esa zona del occidente antioqueño.

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Con la captura de alias ‘Arroz’, las autoridades esperan debilitar la logística de narcotráfico de la estructura criminal Robledo y avanzar en la judicialización de otros integrantes de la red, tanto en Medellín como en las regiones del país donde la organización tendría alcance.

Las investigaciones continúan y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, con la garantía de reserva absoluta de la información. Las autoridades no revelaron más detalles del operativo por reserva del proceso judicial que se adelanta contra el capturado.