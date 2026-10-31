Resumen: La Armada Nacional, en una operación conjunta con Estados Unidos, incautó 2.001 kilogramos de cocaína en aguas del Caribe colombiano e interceptó dos embarcaciones Go Fast con cinco sujetos a bordo. Los narcotraficantes arrojaron el cargamento al mar, pero los Guardacostas recuperaron 80 bultos con 2.000 paquetes. El presidente Abelardo De La Espriella informó que el golpe supera los 92 millones de dólares e impidió que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.

Cocaína al agua en el Caribe: la lanzaron al mar para escapar y la Armada recogió 2 toneladas

Un golpe contundente al narcotráfico se registró en aguas del Caribe colombiano: la Armada Nacional, en una operación conjunta con autoridades de Estados Unidos, incautó 2.001 kilogramos de cocaína, interceptó dos embarcaciones y capturó a cinco sujetos que transportaban el cargamento.

La información la dio a conocer el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X, donde celebró el resultado del operativo de interdicción marítima desarrollado el 31 de octubre.

¿Cómo fue el operativo en el mar Caribe?

La operación fue desarrollada por unidades de la Armada Nacional en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur de Estados Unidos. Los uniformados interceptaron dos embarcaciones tipo Go Fast, las lanchas rápidas que el narcotráfico usa con frecuencia para mover droga por el Caribe.

El operativo se cumplió en las últimas horas en aguas del Caribe colombiano. Los cinco capturados permanecen retenidos para la investigación, mientras las autoridades adelantan los procesos judiciales correspondientes.

En el procedimiento, las autoridades hallaron 2.001 kilogramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 2.000 paquetes. El cargamento, las dos embarcaciones y los cinco tripulantes quedaron a disposición de las autoridades.

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Lo que más llamó la atención fue el intento de los narcotraficantes por deshacerse de la droga: cuando se sintieron acorralados por los Guardacostas, arrojaron varios paquetes de cocaína al mar para evadir a las autoridades.

No lo lograron. El cuerpo de Guardacostas desplegó un operativo de búsqueda y recuperación que permitió rescatar 80 bultos con los 2.000 paquetes del alcaloide que los criminales habían lanzado por la borda.

¿Qué tan millonario es el golpe para las organizaciones criminales?

Según el presidente De La Espriella, la incautación de este cargamento representa una afectación superior a los 92 millones de dólares para las finanzas de las organizaciones criminales que movían la droga por el Caribe.

Además, la operación impidió que más de cinco millones de dosis de cocaína llegaran a las calles, un impacto directo en las finanzas y la capacidad de daño de estas estructuras.

El mandatario envió un mensaje contundente contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas: «¡A los narcoterroristas se les acabó la tranquilidad!», escribió en su cuenta de X.

De La Espriella aseguró que el Gobierno va a perseguir las rutas del narcotráfico, golpear sus estructuras financieras y cerrarles todos los caminos a los criminales que usan el mar para sus envíos ilegales.

El presidente calificó el resultado como otro golpe contundente a las mafias del narcotráfico y cerró su mensaje con un «¡Firme por la Patria!», en respaldo al trabajo de los Guardacostas que recuperaron la droga del mar.

«No permitiremos que utilicen nuestros mares para inundar de droga al mundo», concluyó el presidente, quien resaltó la reacción de los Guardacostas que impidió que el cargamento se perdiera en el mar.

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¿Cómo van los operativos contra el narcotráfico en el Caribe?

Esta incautación se suma a otros golpes recientes contra las rutas marítimas del narcotráfico. El 17 de octubre, el propio presidente había destacado otra operación en el mar Caribe en la que la Armada Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Fiscalía, interceptó una embarcación Go Fast a 129 millas náuticas al oeste de Cartagena.

En ese operativo fueron capturados cinco narcotraficantes e incautados 3.688 kilos de cocaína, un cargamento avaluado en cerca de 170 millones de dólares.

Las autoridades mantienen operativos permanentes en aguas del Caribe colombiano para frenar las rutas marítimas por las que las organizaciones criminales intentan sacar la droga hacia otros países, especialmente hacia Estados Unidos y Europa.