Resumen: La droga salía por Buenaventura, pasaba por Curazao y llegaba a Europa. Así operaban, según la Fiscalía, los dos neerlandeses capturados en Colombia.

¡Cayeron los ‘enlaces’ europeos! Capturan en Cali y Medellín a dos neerlandeses buscados por Interpol

Dos ciudadanos neerlandeses, señalados de hacer parte de una red que enviaba cocaína desde Colombia hacia Europa, fueron capturados en Cali y Medellín. Se trata de Ronny Haleber y Ulrich Van Dinter, que tenían en su contra una circular roja de Interpol por narcotráfico.

Las capturas se hicieron en operativos conjuntos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, desarrollados en las últimas horas en las dos ciudades.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía. Según el ente acusador, los dos neerlandeses serían integrantes de una organización dedicada a sacar droga desde Colombia hacia el exterior.

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres habrían actuado como enlaces entre organizaciones criminales europeas y narcotraficantes colombianos, un papel clave dentro de la cadena del tráfico de drogas hacia ese continente.

Según la Fiscalía, Ronny Haleber sería el encargado de llevar la cocaína desde Cali hasta Buenaventura, en el Pacífico colombiano.

Una vez en el puerto, la droga era camuflada en cargamentos que salían con destino a Países Bajos y Bélgica, con escala en Curazao.

Ulrich Van Dinter, por su parte, habría sido quien impulsaba el envío de la droga mediante la contaminación de mercancías legales. Es decir, la cocaína se escondía dentro de productos lícitos que se enviaban desde los principales aeropuertos y puertos del país hacia Europa.

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La contaminación de carga legal es una de las modalidades que usan las redes del narcotráfico para intentar burlar los controles en puertos y terminales aéreas, pues la droga viaja oculta entre mercancías que, en apariencia, no tienen relación con actividades ilegales.

Según la información de la Fiscalía, los destinos finales de la cocaína eran Países Bajos y Bélgica, dos países europeos que, de acuerdo con la investigación, recibían la droga enviada por esta red.

Con los dos neerlandeses ya en poder de las autoridades, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía adelantará los trámites necesarios para formalizar su extradición.

El objetivo es que los capturados respondan ante la justicia por los cargos que determinen las autoridades que los requieren.

La circular roja de Interpol es una alerta internacional que pide ubicar y detener a una persona buscada por la justicia, para que pueda ser extraditada o entregada al país que la solicita.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado qué país pidió la emisión de la circular roja ni la cantidad de droga que la organización habría logrado enviar a Europa.

Por ahora, permanecen bajo custodia de las autoridades colombianas, a la espera de que avance el proceso que permitirá enviarlos al país que los requiere.

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