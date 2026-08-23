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Resumen: Una mujer de 28 años fue detenida en zona rural de Sajonia, Rionegro, durante un control policial. Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que tenía un requerimiento judicial y una circular azul de Interpol por una investigación relacionada con trata de personas y concierto para delinquir. La mujer quedó a disposición de la autoridad solicitante.

¡La buscaban por trata de personas! Mujer requerida por Interpol fue capturada en Rionegro

Una mujer de 28 años fue capturada por la Policía Nacional en Rionegro, Antioquia, luego de que durante un procedimiento de control las autoridades establecieran que era requerida judicialmente y que figuraba con una circular azul de Interpol.

El operativo se desarrolló el 19 de agosto de 2026, cerca de las 8:00 de la mañana, en un sector rural de la vereda Sajonia, jurisdicción del Aeropuerto Internacional José María Córdova. En ese punto, uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto adelantaban labores de verificación y consulta de antecedentes.

Durante el procedimiento, los policías realizaron la identificación de la mujer y consultaron la información disponible en los sistemas de antecedentes. Fue entonces cuando encontraron que existía un requerimiento judicial en su contra.

El requerimiento estaba relacionado con trata de personas

Según la información suministrada por la Policía Nacional, la orden judicial está relacionada con una investigación por los delitos de trata de personas, en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir.

Además del requerimiento de las autoridades judiciales, los uniformados establecieron que sobre la mujer aparecía registrada una circular azul de Interpol, mecanismo utilizado para solicitar información y facilitar la localización de una persona de interés para una investigación.

Tras verificar los datos y confirmar la vigencia del requerimiento, los policías hicieron efectiva la captura y adelantaron el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, la mujer fue trasladada y quedó a disposición de la autoridad solicitante, junto con las diligencias y documentación relacionadas con el procedimiento.

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El procedimiento se realizó durante controles en el sector aeroportuario

La captura tuvo lugar en medio de las actividades de control que realizan los uniformados en los alrededores del aeropuerto y sectores de su jurisdicción.

De acuerdo con la Policía, este tipo de verificaciones permite establecer si las personas que son identificadas durante los procedimientos tienen requerimientos pendientes ante las autoridades judiciales.

En este caso, la consulta de antecedentes permitió detectar el requerimiento que pesaba sobre la mujer y activar el procedimiento para ponerla a disposición de la autoridad competente.

La institución también destacó la importancia de los mecanismos de cooperación y búsqueda utilizados para ubicar a personas que aparecen vinculadas a investigaciones y que son requeridas por las autoridades.

La captura no determina responsabilidad penal

La Policía Nacional hizo énfasis en que la detención se produjo en cumplimiento de una orden judicial y que será la autoridad competente la encargada de adelantar las actuaciones dentro del proceso.

Las autoridades señalaron que continuarán con los controles y labores de prevención en Rionegro, especialmente en sectores de importancia estratégica como el área de influencia del Aeropuerto Internacional José María Córdova, así como con las acciones encaminadas a detectar personas requeridas por la justicia.