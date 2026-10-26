Resumen: Un hombre fue capturado en El Refresco, Amagá. Incautaron 51 bolsas con bazuco, 47 con base de coca, un celular y 75.000 pesos. El capturado y los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Amagá.

¡Cayó en El Refresco! Capturado en Amagá con bolsas de bazuco y base de coca

Un hombre fue capturado en Amagá durante actividades de registro y control en el barrio El Refresco. En el procedimiento fueron incautadas 51 bolsas plásticas con bazuco y otras 47 bolsas con base de coca, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

La intervención ocurrió el viernes 23 de octubre de 2026, a las 12:40 del mediodía, en ese sector del municipio antioqueño. Uniformados de la Policía Nacional adelantaron la actuación en el marco de la estrategia Juntos por Antioquia, durante los controles realizados en el barrio.

Capturado en Amagá quedó a disposición de la Fiscalía

La captura fue reportada en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Amagá para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Junto con el capturado, los uniformados pusieron a disposición de ese despacho los elementos incautados durante el procedimiento. La información conocida identifica dos tipos de sustancias y presenta por separado las cantidades de bolsas halladas: 51 con bazuco y 47 con base de coca.

El balance también incluye un teléfono celular y 75.000 pesos en efectivo. Estos elementos hacen parte de lo incautado en la misma actuación de registro y control. El reporte no describe otras capturas relacionadas con la intervención realizada al mediodía en El Refresco.

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El procedimiento se realizó en el barrio El Refresco

Las actividades de registro y control tuvieron lugar en el barrio El Refresco, en jurisdicción de Amagá. Ese es el punto señalado para la captura en flagrancia, sin que se hayan divulgado en el balance detalles adicionales sobre una dirección específica dentro del sector.

La actuación estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional y se desarrolló bajo la estrategia Juntos por Antioquia. En este caso, el resultado comunicado corresponde a la captura de un hombre y a la incautación de las sustancias, el teléfono y el dinero relacionados en el procedimiento.

Las cantidades divulgadas se refieren al número de bolsas y no al peso de las sustancias. El reporte no precisa cuántos gramos de bazuco o de base de coca contenían los empaques, por lo que no es posible establecer un peso total a partir de esos datos.

De igual manera, la información disponible no incluye un avalúo para las sustancias incautadas ni para el teléfono celular. El único valor monetario especificado en el balance es el dinero en efectivo hallado durante el procedimiento: 75.000 pesos, que también quedó a disposición de la autoridad judicial.

El proceso continuará ante la autoridad judicial

La puesta a disposición de la Fiscalía Seccional de Amagá permite continuar con el trámite judicial por el delito señalado en la captura. La información conocida corresponde al resultado de la actuación policial y no incluye una decisión posterior de un juez sobre la situación del hombre.

La captura en flagrancia no equivale a una condena. La responsabilidad penal debe establecerse dentro del proceso correspondiente, con respeto por la presunción de inocencia. El balance del procedimiento no informa una sentencia ni una medida judicial posterior a la entrega del capturado y los elementos incautados.

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Por ahora, el resultado conocido en El Refresco es la captura de un hombre y la incautación de 51 bolsas con bazuco, 47 con base de coca, un celular y dinero en efectivo. El caso quedó en manos de la Fiscalía Seccional de Amagá para los trámites judiciales correspondientes.

El procedimiento reunió en una misma actuación la captura en flagrancia y la incautación de los elementos descritos. Todos quedaron vinculados al caso que continuará ante el despacho seccional del municipio.