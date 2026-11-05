Resumen: - Una mujer fue capturada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras ser deportada de Argentina, donde habría vivido unos cuatro años. - Es investigada por lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito; le señalan operaciones por más de $1.831 millones desde Turquía, China y EE. UU. - Las autoridades indagan un presunto vínculo con alias «el Chiqui», capturado en Barranquilla en 2022 con fines de extradición.

¡Cayó en El Dorado! Mujer investigada por lavado de activos habría movido más de $1.831 millones

Bogotá. Una mujer fue capturada en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, señalada de presunta participación en los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. La ciudadana, que habría permanecido cerca de cuatro años en territorio argentino, llegó deportada al país y sobre ella figuraba una notificación azul de Interpol.

Foto: Policía Nacional

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la ubicación de la mujer fue posible gracias a labores investigativas y al intercambio de información entre las autoridades de Colombia, Argentina y Estados Unidos. En el procedimiento participaron la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, Interpol Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

La aprehensión se habría adelantado inicialmente en Argentina, con el apoyo del GCO y de la Gendarmería Nacional de ese país. Posteriormente, la ciudadana fue deportada a Colombia y la captura se materializó en el Aeropuerto Internacional El Dorado apenas llegó al territorio nacional, en el desarrollo de la coordinación entre las autoridades nacionales e internacionales.

Operaciones por más de $1.831 millones bajo la lupa

Según las pesquisas, la mujer estaría relacionada con operaciones financieras por un valor superior a $1.831 millones, correspondientes a movimientos de recursos provenientes de Turquía, China y Estados Unidos. Esos movimientos son objeto de investigación para establecer su origen, su destinación y su posible vinculación con actividades ilícitas.

Las investigaciones también habrían permitido identificar un presunto vínculo directo entre la capturada y alias «el Chiqui», señalado de participar en actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos. Este hombre fue capturado en Barranquilla en abril de 2022 con fines de extradición hacia Estados Unidos.

«Este antecedente constituye un elemento relevante dentro de las investigaciones adelantadas por las autoridades, orientadas a establecer posibles conexiones entre operaciones financieras internacionales y estructuras dedicadas al ocultamiento y circulación de recursos de presunta procedencia ilícita», se conoció sobre el caso.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

¿Qué es el lavado de activos y por qué preocupa a las autoridades?

El lavado de activos es el proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el contrabando o la corrupción. Por lo general, los dineros se mueven a través de empresas de fachada, transferencias internacionales, compra de bienes o inversiones simuladas, con el fin de ocultar su verdadero origen e introducirlos en la economía formal.

Las autoridades consideran que detrás de estas operaciones suelen estar estructuras criminales dedicadas al ocultamiento y circulación de recursos de presunta procedencia ilícita, que afectan el orden económico y social del país. Por eso, los golpes contra estas redes se han convertido en una de las prioridades de la cooperación judicial y policial entre Colombia y Estados Unidos.

En ese sentido, la captura representa un avance en el desarrollo de las investigaciones contra el lavado de activos y evidencia la importancia del intercambio de información entre las autoridades colombianas, argentinas y estadounidenses para identificar a las personas presuntamente vinculadas con este tipo de delitos.

Tras la captura, la mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación jurídica en las próximas horas. Se espera que en las audiencias correspondientes se le formulen los cargos por los delitos de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares, y que un juez decida si le impone medida de aseguramiento mientras avanza el proceso.

Las investigaciones continúan para establecer el origen y la destinación de los recursos, así como las posibles conexiones entre las operaciones financieras internacionales y las estructuras criminales que estarían detrás de estos movimientos.

Lea también: Operación Iron 2.0 en Cali: 83 capturados en megaoperativo contra estructuras criminales

También te puede interesar: ¡Cayó mercado en Fontibón! Policía incautó 51 frascos de ketamina y capturó a dos personas en Montevideo