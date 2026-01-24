Resumen: Ryan James Wedding, exdeportista olímpico canadiense y uno de los fugitivos más buscados por el FBI, fue capturado en México tras una operación internacional. Es señalado de liderar una red de narcotráfico transnacional y de ordenar el asesinato de un testigo federal en Medellín. Ahora enfrentará cargos en Estados Unidos por narcotráfico, homicidio y otros delitos.

¡Se acabó la huida! Capturan en México al criminal que habría ordenado el asesinato de un testigo del FBI en Medellín

Luego de casi un año de seguimiento internacional, las autoridades internacionales lograron la captura en México de Ryan James Wedding, un exdeportista olímpico canadiense señalado de dirigir una red de narcotráfico de alcance continental y de haber ordenado el asesinato de un testigo federal en Medellín.

Wedding, de 44 años, quien también se identificaba con el alias de ‘Jesse King’, era considerado uno de los fugitivos de mayor prioridad para las autoridades estadounidenses. Su nombre figuraba en la lista de los diez más buscados del FBI, organismo que ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permitiera dar con su paradero.

De acuerdo con las investigaciones, el extranjero mantenía vínculos criminales en Colombia, particularmente en Antioquia, donde habría coordinado el homicidio de Jonathan Acevedo, un ciudadano colombo-estadounidense que colaboraba como testigo en un proceso judicial adelantado por el FBI contra la organización criminal que Wedding encabezaba.

El asesinato se registró el 31 de enero de 2025 en el sector del Mall del Indio, en Medellín. Según el expediente, la víctima se encontraba en un establecimiento comercial cuando un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones, causándole la muerte en el lugar. Para las autoridades, el ataque tuvo como objetivo impedir que Acevedo continuara

cooperando con la justicia estadounidense.

Las pesquisas señalan que Wedding habría ofrecido dinero para facilitar la ubicación del testigo meses antes del crimen, utilizando plataformas digitales para difundir información sobre la víctima. Además, se le atribuye la planeación del homicidio mediante terceros, sin participar de forma directa en el ataque.

La captura del exdeportista se produjo en territorio mexicano, donde se encontraba acompañado de varios extranjeros, entre ellos dos ciudadanos colombianos y otras personas de distintas nacionalidades. Todos quedaron bajo custodia mientras se definen los procedimientos judiciales correspondientes.

CASE UPDATE: #FBI Ten Most Wanted Fugitive Ryan Wedding has been arrested in Mexico and brought back to the United States. Wedding was wanted for allegedly running and participating in a transnational drug trafficking operation that routinely shipped hundreds of kilograms of… pic.twitter.com/TpLlPaKnKl — FBI (@FBI) January 23, 2026

Pese a la detención de Wedding, las autoridades mantienen vigente una recompensa de dos millones de dólares por tres hombres señalados de ejecutar materialmente el crimen en Medellín. Según la investigación, cada uno habría cumplido un rol específico: seguimiento de la víctima, reconocimiento del lugar y ejecución del ataque.

Antes de su vinculación con el crimen organizado, Ryan Wedding representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en la disciplina de snowboard. Sin embargo, años después inició una carrera criminal que lo llevó a convertirse, según agencias estadounidenses, en uno de los principales distribuidores de cocaína hacia Norteamérica, con operaciones que movían decenas de toneladas de droga al año y generaban ingresos millonarios.