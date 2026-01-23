Resumen: El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos bajo cargos de liderar una red transnacional de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa. Wedding, quien habría coordinado el envío masivo de cocaína desde Colombia hacia Norteamérica y orquestado múltiples asesinatos, fue detenido gracias a una operación conjunta entre las autoridades estadounidenses y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, poniendo fin a más de una década de clandestinidad

El FBI captura en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico y presunto capo del narcotráfico

En una operación conjunta de alto impacto, el FBI logró la captura de Ryan James Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense y uno de los diez fugitivos más buscados por la justicia estadounidense.

Wedding, quien llegó esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario tras ser detenido en México, está acusado de liderar una red transnacional de narcotráfico y de orquestar múltiples homicidios para proteger sus operaciones delictivas.

Según las investigaciones, Wedding operaba bajo el ala del Cártel de Sinaloa, dirigiendo una compleja logística que transportaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, atravesando México y el sur de California, con destino final en Canadá y diversas regiones de Estados Unidos.

El exatleta habría permanecido oculto en territorio mexicano durante más de una década, evadiendo cargos que se formalizaron desde 2024.

Lea también: Jugadores de Alianza Lima rompen el silencio y niegan acusaciones de abuso sexual

El FBI captura en México a Ryan Wedding, exatleta olímpico y presunto capo del narcotráfico

La captura fue posible gracias a la cooperación estratégica entre el gobierno de los Estados Unidos y la administración de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

El Departamento de Justicia destacó que este arresto representa un golpe significativo al crimen organizado y subrayó el éxito del programa de los “Diez más buscados”, cuya recompensa fue recientemente aumentada a $1 millón de dólares para incentivar la localización de criminales de alta peligrosidad.

Tras su traslado a los Estados Unidos a través de las unidades de aviación y tácticas del FBI, se espera que Wedding comparezca ante un tribunal federal el próximo lunes.

Las autoridades señalaron que este arresto envía un mensaje contundente sobre la persecución global de quienes dañan a la ciudadanía, reafirmando el compromiso de las fuerzas del orden por llevar ante la justicia a fugitivos de larga trayectoria.

Más noticias de Deporte