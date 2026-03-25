Resumen: Capturan en Cáceres, Antioquia, a alias 'Bigotes', segundo cabecilla del Clan del Golfo. Ofrecían $1.500 millones por el jefe de narcotráfico y minería ilegal.

Golpe contundente al Clan del Golfo: Capturan en Cáceres a alias ‘Bigotes’, jefe financiero del Clan del Golfo

En un golpe contundente a las finanzas y la estructura de mando del ‘Clan del Golfo’, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional lograron la captura de alias ‘Bigotes’ en el municipio de Cáceres, Antioquia.

El operativo, que contó con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), permitió la detención del segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, un hombre con más de dos décadas de trayectoria delictiva.

Por este sujeto, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta $1.500 millones de pesos, debido a su rol estratégico en la dinamización de recursos ilícitos provenientes del narcotráfico y la explotación ilegal de yacimientos mineros en la subregión del Bajo Cauca.

Según el reporte oficial, alias ‘Bigotes’ no solo era el encargado de financiar las acciones armadas del grupo, sino que funcionaba como el enlace operativo entre los frentes locales y la dirección nacional de la organización criminal. Su captura interrumpe la consolidación de corredores logísticos que pretendían conectar el noroccidente del país con la región Caribe para movilizar armamento y cocaína.

Además de los delitos de extorsión y narcotráfico, al capturado se le señala de ser uno de los principales depredadores del medio ambiente en Antioquia, Chocó y Córdoba, debido a la expansión de la minería ilegal que servía como base económica para su estructura.

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Durante el procedimiento, en el que también fueron capturadas otras dos personas, se incautó material de guerra y equipos de comunicación que serán clave para las investigaciones de la Fiscalía.

Las autoridades indicaron que este golpe frena la proyección de expansión territorial del grupo armado, debilitando significativamente su capacidad de proyectar recursos hacia las zonas costeras del país.

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