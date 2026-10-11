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Resumen: Las operaciones se desarrollaron en Chocó y Antioquia. Entre los detenidos figura un cabecilla requerido en extradición por Estados Unidos y el presunto coordinador de sicarios de la subestructura Edwin Román Velásquez.

Le están dando duro al Clan del Golfo: en Santa Fe de Antioquia y Betulia capturan a cuatro implicados en el homicidio de dos policías

Minuto30.com .- El presidente Abelardo de La Espriella confirma una serie de operativos contra las estructuras del Clan del Golfo que permitieron la captura de cinco presuntos integrantes de este grupo armado en los departamentos de Chocó y Antioquia, vinculados a delitos de narcotráfico y ataques contra la Fuerza Pública.

Caída de presuntos responsables del ataque a policías en Betulia

En acciones simultáneas adelantadas en los municipios de Santa Fe de Antioquia y Betulia, fueron señalados y capturados cuatro presuntos miembros de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle:

Alias “Caliche”: Identificado por las autoridades como el presunto coordinador de sicarios de este frente.

Alias “Pachito”, “Valeria” y “Lina”: Señalados de integrar la red logística y operativa de la organización.

Según el reporte oficial, estos cuatro procesados estarían directamente implicados en la acción armada registrada en Betulia donde perdieron la vida los subintendentes de la Policía Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda y Edwin Danilo Chamorro Bastida.

Captura de extraditable en Nuquí, Chocó

De forma paralela, en el municipio costero de Nuquí (Chocó), las autoridades hicieron efectiva la captura de alias “Niño Potro”, presunto articulador clave del tráfico internacional de drogas para el Clan del Golfo.

El detenido es requerido en extradición por la justicia de los Estados Unidos, señalado de coordinar el envío marítimo de cerca de dos toneladas de cocaína al mes con destino a Centroamérica y Norteamérica.