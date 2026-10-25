Resumen: La Policía Antioquia capturó en Santa Rosa de Osos a alias La Flaca, incluida en el cartel de los más buscados de la Gobernación, y a alias El Gordo, señalado sicario del Clan del Golfo. Ambos eran requeridos por homicidio y concierto para delinquir agravado. Las capturas contribuyen al esclarecimiento de siete homicidios cometidos en 2024, según el gobernador Andrés Julián Rendón. Alias La Flaca tenía una orden de captura desde mayo de 2025 y una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

¡Cayó alias La Flaca! Capturan en Santa Rosa de Osos a integrante del cartel de los más buscados

La Policía Antioquia capturó en Santa Rosa de Osos, Norte del departamento, a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo: alias La Flaca, incluida en el cartel de los más buscados de la Gobernación de Antioquia, y alias El Gordo, señalado como sicario de esa estructura criminal. El resultado fue dado a conocer por el gobernador Andrés Julián Rendón en su cuenta de X.

Dos criminales del Clan del Golfo capturados en Santa Rosa de Osos. La @Policiantioquia capturó a alias La Flaca, incluida en el Cartel de los más Buscados de la @GobAntioquia, y a alias El Gordo, señalado sicario de esta estructura criminal. Ambos requeridos por homicidio y concierto para delinquir agravado. Estas capturas contribuyen al esclarecimiento de siete homicidios cometidos en 2024. Gracias a nuestra Fuerza Pública por este resultado. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 24, 2026

Requeridos por homicidio y concierto para delinquir

Según el mandatario departamental, tanto La Flaca como El Gordo estaban requeridos por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. Las dos capturas, agregó, contribuyen al esclarecimiento de siete homicidios cometidos en 2024, una cifra que da una idea del peso judicial que tenían los dos procesos en la región.

Rendón agradeció a la Fuerza Pública por el resultado y destacó que los resultados contribuyen a esclarecer crímenes de 2024. Hasta el momento, las autoridades no han detallado la hora exacta del operativo ni cuántos uniformados participaron en él.



Foto: Policía Antioquia

Quién es alias La Flaca

Alias La Flaca fue identificada por las autoridades como Luisa Paternina. Hacía parte del grupo de 25 criminales que integran el cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia, por cuya captura la Gobernación ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos. En el afiche oficial, su rostro aparecía asociado a la subregión Norte y a los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

De acuerdo con lo que se conoció cuando fue incluida en ese listado, contra ella pesaba una orden de captura desde el 20 de mayo de 2025. La investigación la relacionaba con homicidios cometidos en mayo de 2024 en Santa Rosa de Osos, uno de ellos contra un menor de edad, y señalaba que, presuntamente, se encargaba de avisar a sus cómplices los movimientos de la fuerza pública.

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Foto: Policía Antioquia

El Gordo, el presunto sicario

Junto a La Flaca fue capturado alias El Gordo, a quien el gobernador describió como sicario de la misma estructura del Clan del Golfo. Por ahora no se conoce su nombre completo ni detalles de su rol dentro de la organización, más allá de que también era requerido por homicidio y concierto para delinquir agravado.

Tampoco se ha informado en qué condiciones se produjo la captura ni ante qué juez serán presentados. Lo habitual en estos casos es que los capturados queden a disposición de la Fiscalía, que definirá la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento. Como en cualquier proceso penal, ambos deben ser considerados inocentes mientras no haya una condena en firme.



Foto: Gobernación de Antioquia

El cartel de los más buscados sigue cayendo

El afiche de los más buscados por homicidio, con recompensas de hasta 50 millones de pesos, muestra que buena parte de los señalados ya han sido capturados o se han entregado. Con la caída de La Flaca, la imagen difundida junto al trino la marca como «capturada» en el listado de la subregión Norte, donde también aparecen otros requeridos de Nordeste, Bajo Cauca, Oriente y Suroeste.

Las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía a denunciar a quienes siguen prófugos. Las líneas habilitadas por la Gobernación y la Policía para entregar información son el 321 394 99 92 y el 321 394 70 74.

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Con estas dos capturas en Santa Rosa de Osos, la Policía suma un resultado más en su búsqueda de los criminales requeridos por homicidio en el Norte del departamento.

Minuto30 seguirá atento a los nuevos detalles que den a conocer la Policía Antioquia y la Fiscalía sobre el proceso judicial de alias La Flaca y alias El Gordo.