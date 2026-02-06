Resumen: Antioquia publica el cartel de los 27 más buscados por homicidio. Ofrecen millonarias recompensas por información confidencial que permita su captura.

Antioquia lanza el cartel de los más buscados y ofrece millonarias recompensas

La Gobernación de Antioquia, en un esfuerzo conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía, presentó oficialmente el nuevo Cartel de los Más Buscados por Homicidio.

Esta herramienta busca cerrar el cerco sobre 27 objetivos prioritarios que tienen órdenes de captura vigentes por delitos de extrema gravedad, incluyendo feminicidio, tortura y concierto para delinquir.

Según las autoridades, la mayoría de estos individuos pertenecen a estructuras del Clan del Golfo con injerencia en subregiones críticas como el Bajo Cauca, el Norte, el Oriente y el Suroeste antioqueño.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la Policía Antioquia, destacó que este cartel es el fruto de una investigación articulada diseñada para devolverle la tranquilidad a los municipios más afectados por la violencia.

El oficial enfatizó que cualquier dato que permita la ubicación de estos criminales será tratado de manera confidencial, garantizando la protección total de la identidad de los ciudadanos que decidan colaborar con la justicia.

A pocas horas de haberse divulgado el documento, la estrategia ya arroja sus primeros frutos operativos.

En el Bajo Cauca fueron capturados dos de los sujetos incluidos en el listado, Fabián de Jesús, alias ‘Mateo’ y Leonardo, alias ‘Chiquito’, mientras que en el Suroeste se confirmó la muerte de otro de los señalados en medio de un hecho violento.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, hizo un llamado a la comunidad para que se apropie de esta iniciativa y denuncie sin miedo.

El objetivo principal es reducir la tasa de muertes violentas y desarticular las redes sicariales que operan en localidades como Andes, Marinilla y Caucasia.

Con la línea de denuncia habilitada, las autoridades esperan capturar pronto a los restantes sospechosos, quienes cumplen roles de cabecillas, sicarios o coordinadores financieros dentro de las organizaciones criminales que azotan el territorio.

