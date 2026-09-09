Resumen: La Gobernación de Antioquia ofrece millonarias recompensas por información para capturar a los cabecillas del Clan del Golfo en el Suroeste.

¡Revelan el cartel de los más buscados! Cazan a los cabecillas del Clan del Golfo en Antioquia

En un contundente movimiento para frenar la escalada de violencia en el departamento, la Gobernación de Antioquia oficializó el lanzamiento del cartel de los criminales más requeridos por la justicia en el Suroeste antioqueño.

La estrategia institucional apunta directamente contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, cuyos integrantes son señalados por las autoridades como los principales responsables de extorsiones, microtráfico y homicidios selectivos que azotan a las poblaciones de esta zona del país.

Para lograr la neutralización de estos objetivos prioritarios, las autoridades anunciaron una bolsa millonaria de recompensas que asciende hasta los $500 millones de pesos por datos certeros sobre el paradero de Nelson Enrique Guzmán Ruíz, alias “Soldado”.

Este individuo, catalogado como máximo cabecilla de la estructura armada con injerencia en el Occidente y Suroeste, es investigado por ordenar un atentado terrorista registrado en julio de 2025 donde perdieron la vida dos uniformados del Ejército Nacional.

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El plan de incentivos económicos también incluye recompensas de hasta $200 millones de pesos por información que permita ubicar a mandos de nivel medio como alias “Mono Bigotes”, “Brayan” o “Botón”, “Freddy Roca”, “Gabriel” y “Saúl”.

Estos sujetos cumplirían roles estratégicos dentro del Clan del Golfo, coordinando desde el cobro de cuotas extorsivas en los municipios de Andes, Jardín e Hispania hasta la administración de finanzas ilícitas y adiestramiento de nuevos combatientes.

Desde la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, se hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar de forma anónima mediante las líneas habilitadas por la fuerza pública.

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