¡Duro golpe a la minería ilegal! Desarticulan la banda criminal ‘Deep Gold’ en el Bajo Cauca antioqueño

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella anunció en X la desarticulación de la estructura criminal Deep Gold, dedicada a la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Ocho integrantes fueron capturados en El Bagre y Caucasia. Las autoridades incautaron 695 gramos de oro, 152 gramos de platino y más de 505 millones de pesos en efectivo, e inutilizaron tres excavadoras avaluadas en 1.200 millones que operaban a orillas del río Nechí.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este miércoles 29 de octubre, a través de su cuenta de X, un contundente golpe contra la minería ilegal en Antioquia: la desarticulación de la estructura criminal conocida como ‘Deep Gold’, dedicada a la explotación ilícita de yacimientos mineros en el Bajo Cauca.

Según el mandatario, el operativo dejó ocho integrantes de la organización capturados en los municipios de El Bagre y Caucasia, una de las zonas del país más golpeadas por la explotación ilegal de oro y por la disputa de grupos armados por las rentas criminales que deja esa actividad.

Ocho capturados en El Bagre y Caucasia

De acuerdo con el anuncio del jefe de Estado, los ocho capturados fueron señalados de delitos como concierto para delinquir, daño a los recursos naturales y contaminación ambiental, por su presunta participación en la explotación ilegal de yacimientos mineros en la subregión.

“En el Bajo Cauca antioqueño desarticulamos la estructura criminal conocida como ‘Deep Gold’, dedicada a la explotación ilícita de yacimientos mineros”, afirmó el presidente De La Espriella en su trino, en el que aseguró que su gobierno no permitirá que “los criminales sigan enriqueciéndose a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales”.

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Oro, platino y más de $505 millones en efectivo

El golpe a las finanzas de ‘Deep Gold’ fue contundente. Durante la operación, las autoridades incautaron 695 gramos de oro y 152 gramos de platino, además de más de $505 millones en efectivo, recursos que, según las investigaciones, provenían de la comercialización del mineral extraído ilegalmente.

“Golpeamos sus finanzas y su maquinaria criminal”, celebró el mandatario, quien ha hecho de la persecución a las economías ilegales una de las banderas de su administración, con anuncios frecuentes de operativos contra estructuras dedicadas a la minería criminal, el narcotráfico y el secuestro.

Tres excavadoras inutilizadas a orillas del río Nechí

Uno de los datos más llamativos del operativo es la inutilización de tres excavadoras avaluadas en $1.200 millones, que eran utilizadas por la estructura criminal para la explotación ilegal de oro a orillas del río Nechí, uno de los afluentes más afectados por la minería de aluvión en el sur de Antioquia.

Este tipo de maquinaria pesada es la que usan las organizaciones dedicadas a la minería ilegal para remover grandes cantidades de tierra y agua en busca del metal, una práctica que destruye los cauces, contamina los ríos con sustancias tóxicas y arrasa con franjas enteras de bosque y de tierras de cultivo.

¡NO VAMOS A PERMITIR QUE LOS CRIMINALES SIGAN ENRIQUECIÉNDOSE A COSTA DE LA DESTRUCCIÓN DE NUESTROS RECURSOS NATURALES! En el Bajo Cauca antioqueño desarticulamos la estructura criminal conocida como ‘Deep Gold’, dedicada a la explotación ilícita de yacimientos mineros. Ocho integrantes fueron capturados en El Bagre y Caucasia, señalados de delitos como concierto para delinquir, daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. ¡GOLPEAMOS SUS FINANZAS Y SU MAQUINARIA CRIMINAL! Durante la operación incautamos 695 gramos de oro, 152 gramos de platino y más de $505 millones en efectivo. También fueron inutilizadas tres excavadoras avaluadas en $1.200 millones, utilizadas para la explotación ilegal a orillas del río Nechí. ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! Nuestros ríos, nuestras tierras y nuestras riquezas naturales no son el botín de los delincuentes. Vamos a perseguirlos, golpear sus economías ilegales y llevarlos ante la justicia. ¡EN LA PATRIA MILAGRO, LOS RECURSOS NATURALES SE PROTEGEN Y LA LEY SE RESPETA! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 29, 2026

El Bajo Cauca, en la mira por la minería ilegal

La desarticulación de ‘Deep Gold’ se da en medio de la creciente preocupación de las autoridades por el avance de la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. La Procuraduría General de la Nación priorizó recientemente la región tras reportar un aumento de 493 hectáreas afectadas por esta actividad, que además del daño ambiental alimenta las finanzas de grupos armados como el Clan del Golfo y el ELN, que se disputan el control de la zona.

“Nuestros ríos, nuestras tierras y nuestras riquezas naturales no son el botín de los delincuentes. Vamos a perseguirlos, golpear sus economías ilegales y llevarlos ante la justicia”, agregó el presidente De La Espriella en su mensaje, en el que aseguró que en su gobierno “los recursos naturales se protegen y la ley se respeta”.

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Las autoridades esperan que en las próximas horas se conozcan más detalles del operativo, incluida la judicialización de los ocho capturados, que deberán responder ante la justicia por los delitos imputados en medio de este golpe a una de las estructuras dedicadas a la minería criminal en el Bajo Cauca.