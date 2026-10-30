Resumen: Alias Tatiana, señalada integrante de la comisión política de los Comuneros del Sur, fue capturada en Pasto, tras meses de investigación de las autoridades.

Capturada en Pasto alias Tatiana, la mujer que movía la política y las finanzas de los Comuneros del Sur

El Ejército Nacional confirmó la captura de alias Tatiana, señalada integrante de la comisión política del grupo armado ilegal Comuneros del Sur, en medio de una diligencia de allanamiento con orden judicial adelantada en Pasto, Nariño.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la mujer tendría cerca de 17 años de trayectoria criminal dentro de esa estructura, en la que habría desempeñado funciones como radista de cabecillas y estaría relacionada con el cobro de extorsiones.

La operación fue desarrollada por tropas de la Tercera División del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tras varios meses de trabajo de inteligencia e investigación judicial.

Según las autoridades, la hoy capturada se habría desempeñado como vocera y gestora de paz de los Comuneros del Sur y estuvo vinculada durante varios años a la compañía Jaime Toño Obando, una de las estructuras de esa organización ilegal que delinque en el suroccidente del país.

Los investigadores la señalan además de presunto lavado de activos, a través de establecimientos comerciales que, al parecer, funcionaban como fachada para ocultar los recursos de la organización.

De acuerdo con la información de inteligencia, alias Tatiana habría sido responsable de actividades financieras, enlace político y coordinadora de apoyo logístico de la estructura, además de participar en la adquisición de elementos para los integrantes del grupo armado y en la articulación de encuentros con personas vinculadas al narcotráfico nacional e internacional.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cuatro teléfonos celulares, un computador portátil, una tableta, documentación y tres agendas, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones.

La capturada era requerida dentro de un proceso judicial por delitos como rebelión, concierto para delinquir agravado con fines terroristas y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otras conductas que le son investigadas.

Según el Ejército, este resultado representa una afectación a los componentes político, logístico, financiero y de mando y control de los Comuneros del Sur, al retirar de circulación a una integrante que, presuntamente, cumplía funciones de articulación entre diferentes niveles de la organización, así como a sus redes de coordinación y apoyo.

La Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional señaló que mantendrá la presión operacional contra todos los grupos armados ilegales que delinquen en el suroccidente del país, fortaleciendo las capacidades de inteligencia y el trabajo coordinado e interinstitucional para afectar sus redes de apoyo, economías ilícitas y mecanismos de control territorial.

Los Comuneros del Sur son una estructura armada ilegal que mantiene presencia en varios municipios de Nariño y del suroccidente colombiano, y que ha sido señalada por extorsiones, reclutamiento y control armado de comunidades. A comienzos de septiembre, la Fiscalía había reactivado las órdenes de captura contra siete de sus integrantes tras la suspensión de los diálogos de paz con el Gobierno.

Las autoridades indicaron que la captura se logró en pleno casco urbano de la capital nariñense, sin que se registraran novedades durante la diligencia, y que la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía para continuar con su proceso de judicialización.

El golpe se suma a la ofensiva que la Fuerza Pública mantiene en el suroccidente del país contra las economías ilícitas que financian a los grupos armados, entre ellas la extorsión a comerciantes y transportadores, uno de los delitos que más golpea a la ciudadanía en esa región.

Con esta captura, las autoridades buscan debilitar una de las piezas clave del componente político y financiero de esa organización, mientras continúan las operaciones contra sus cabecillas y redes de apoyo en el departamento.

Lea también: Fiscalía reactiva órdenes de captura contra siete «Comuneros del Sur» por suspensión de los fallidos diálogos de paz

También te puede interesar: Reclutamiento y control armado: la amenaza que ronda a dos municipios de Nariño

Foto: Ejército Nacional.