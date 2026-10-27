Resumen: El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia, capturó en San Pedro de los Milagros a alias El Gordo o Sapo, señalado coordinador de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. En el allanamiento incautaron tres armas de fuego, dos proveedores, 23 cartuchos y dos celulares. La captura hace parte de la ofensiva que las autoridades mantienen contra los grupos armados organizados en Antioquia.

¡Cayó! Alias El Gordo, coordinador de zona del Clan del Golfo, en San Pedro de los Milagros

Un allanamiento adelantado en San Pedro de los Milagros, Norte de Antioquia, terminó con la captura de alias ‘El Gordo’ o ‘Sapo’, señalado coordinador de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. El procedimiento fue realizado por tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia.

La captura se dio en el marco de la ofensiva que las tropas del Ejército mantienen en Antioquia contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento, según informó la Séptima División del Ejército Nacional a través de sus canales oficiales.

¿Qué le encontraron en el allanamiento?

Durante la acción militar, las tropas incautaron tres armas de fuego, dos proveedores, 23 cartuchos de diferentes calibres y dos teléfonos celulares, material que quedó a disposición de las autoridades competentes junto con el capturado.

Alias ‘El Gordo’ o ‘Sapo’ era, de acuerdo con el Ejército, el encargado de coordinar las acciones criminales de esa subestructura en la zona, un golpe directo al esquema de mando del Clan del Golfo en el Norte antioqueño.

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Una subestructura que viene recibiendo golpes

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle, a la que estaría vinculado el capturado, es una de las estructuras del Clan del Golfo con presencia en varios municipios de Antioquia y ha sido blanco permanente de operativos de las autoridades. Según los reportes oficiales, esa organización criminal obtiene sus recursos principalmente del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

De hecho, esta captura se conoce un día después de la de alias ‘Cilindro’, señalado cabecilla de la misma subestructura, quien fue detenido en el corregimiento Juntas de Uramita, en el occidente antioqueño, en medio de otra diligencia de allanamiento en la que las autoridades incautaron $16 millones en efectivo y material de interés judicial.

El Clan del Golfo, también conocido como Clan Úsuga o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es considerado por las autoridades como la principal estructura criminal del país. La organización quedó bajo la lupa de la justicia tras la captura de su máximo cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, extraditado a Estados Unidos en 2022.

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Ofensiva contra el Clan del Golfo en Antioquia

La captura de alias ‘El Gordo’ o ‘Sapo’ se suma a la serie de resultados que las autoridades han entregado en los últimos días en Antioquia, donde el Ejército, la Policía y la Fiscalía mantienen operaciones contra cabecillas, enlaces regionales y las finanzas de los grupos armados organizados.

En el balance más reciente de esa ofensiva, el ministro de Defensa, Abelardo De la Espriella, reportó 135 capturas y la neutralización de alias ‘Primo Sangre’ tras un megaoperativo con cerca de 100 allanamientos, uno de los golpes más contundentes contra las estructuras criminales que operan en el departamento.

En su mensaje, la Séptima División aseguró que sus tropas “seguimos presentes en el territorio desarrollando operaciones militares para contrarrestar el accionar criminal de los grupos armados organizados y fortalecer la seguridad del pueblo antioqueño”.

San Pedro de los Milagros es un municipio de la subregión del Norte antioqueño, una zona estratégica por las rutas que conectan el interior del departamento con el Urabá y la costa Caribe, corredores clave para el tránsito de economías ilegales como el narcotráfico, por lo que es escenario frecuente de operativos de la Fuerza Pública.

Con este resultado, las autoridades esperan debilitar el accionar de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el Norte de Antioquia, mientras continúan las operaciones contra los demás integrantes de esa organización criminal en el departamento.