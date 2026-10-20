¡Cayó alias «El Abuelo»! A sus 72 años, capturado en Medellín por un homicidio de 2022 en Belén

Resumen: Alias «El Abuelo», de 72 años, fue capturado en Medellín por su presunta participación en un homicidio ocurrido en marzo de 2022 en el barrio Belén. La víctima habría sido asesinada en una vivienda y su cuerpo trasladado en un vehículo que fue abandonado en Belén La Mota. Deberá responder ante un juez.

En Medellín, las autoridades lograron la captura de alias «El Abuelo», un hombre de 72 años requerido por su presunta participación en un homicidio ocurrido en marzo de 2022 en el barrio Belén, en el suroccidente de la ciudad. El caso, que permaneció abierto durante más de tres años, vuelve a la agenda judicial de la capital antioqueña con un nuevo capturado.

De acuerdo con la información divulgada por la administración distrital, la investigación estableció que la víctima fue asesinada en una vivienda y que su cuerpo fue trasladado en bolsas plásticas dentro del baúl de un vehículo. Posteriormente, el automotor fue abandonado en el sector de Belén La Mota, donde se hizo el hallazgo que dio origen al proceso.

Una captura que reabre un caso de 2022

Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando el macabro descubrimiento en Belén La Mota generó conmoción entre los habitantes de la zona. Desde entonces, los investigadores trabajaron en la reconstrucción de lo ocurrido: el lugar donde habría sido cometido el crimen, la forma en que fue movido el cuerpo y las personas que habrían participado. Ese trabajo permitió que una autoridad judicial emitiera la orden para que el hombre fuera requerido y, finalmente, capturado.

El capturado, de 72 años, es conocido con el alias de «El Abuelo». Como ocurre en todos los procesos penales, deberá ser presentado ante un juez, quien definirá su situación jurídica luego de que la Fiscalía exponga los elementos con los que lo vincula al homicidio. Hasta ese momento, su responsabilidad no ha sido declarada y se mantiene la presunción de inocencia.

Mensaje desde la ciudad

Desde la administración de Medellín se destacó que la captura hace parte del trabajo conjunto con las autoridades para enfrentar el crimen y perseguir a los responsables. «En Medellín, la justicia sigue avanzando», fue el mensaje con el que se resaltó el resultado, que se suma a otros procedimientos recientes en distintos sectores de la ciudad.

La administración insistió en que la prioridad es fortalecer la seguridad de los habitantes y que los casos que parecían lejanos en el tiempo no quedan en el olvido. Con esa idea, se envió un mensaje directo a quienes delinquen en la ciudad: las investigaciones continúan y, tarde o temprano, los señalados deben responder ante la justicia. «Aquí la lucha contra la criminalidad no se detiene. Uno a uno van cayendo», se expresó.

Belén, un sector con constante presencia de las autoridades

Belén es una de las comunas más grandes y pobladas de Medellín y ha sido escenario de operativos de control y de capturas en los últimos meses. La presencia de la Policía y de los organismos de investigación en este sector del suroccidente busca responder a las denuncias de los vecinos y a los hechos delictivos que se han presentado en distintos barrios, entre ellos Belén La Mota, el punto donde fue abandonado el vehículo en este caso.

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Los casos de homicidio que tardan años en esclarecerse son, por lo general, el resultado de procesos largos de recolección de pruebas, entrevistas, análisis de cámaras de seguridad, inspecciones técnicas y cruces de información. Cuando finalmente se produce una captura, las familias de las víctimas suelen recibir la noticia como un paso hacia la verdad y la justicia, aunque el proceso penal apenas comienza.

Lo que sigue en el proceso

Tras la captura, la persona debe ser puesta a disposición de un juez de control de garantías en un plazo máximo de 36 horas. En esa audiencia, la Fiscalía legaliza el procedimiento, formula la imputación de cargos y, si lo considera necesario, solicita una medida de aseguramiento. La defensa tiene la oportunidad de controvertir los argumentos y el juez decide si el procesado enfrenta el caso en libertad o privado de la libertad.

En este caso, el proceso judicial determinará si los elementos reunidos por los investigadores son suficientes para llevar al capturado a juicio. Mientras tanto, las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que continúe aportando información a través de las líneas de denuncia y de los canales dispuestos por la Policía y la Fiscalía, que permiten reportar de manera anónima hechos delictivos o datos sobre personas requeridas.

La captura de alias «El Abuelo» se convierte así en un nuevo resultado en la lucha contra la criminalidad en Medellín y en un paso importante para el esclarecimiento de un homicidio que, más de tres años después, sigue pendiente de respuestas judiciales.

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