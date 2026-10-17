Resumen: Un hombre de 71 años fue enviado a la cárcel en el Urabá antioqueño, señalado de presuntamente abusar contra su nieta y su sobrina en Carepa y Necoclí.

Cárcel para abuelo de 71 años señalado de abusar de su nieta y su sobrina en el Urabá antioqueño

Un hombre de 71 años fue enviado a la cárcel en el Urabá antioqueño, señalado de cometer presuntos actos sexuales contra dos niñas de su propia familia: una sobrina de 5 años y una nieta que tenía 7 años cuando habrían ocurrido los hechos. La captura la hizo el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Tras ser presentado ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Luego, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía no ha informado si el hombre aceptó o no los cargos imputados.

La orden de captura fue ejecutada por servidores del CTI en el barrio La Paradera, en el municipio de Carepa.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, uno de los casos ocurrió en octubre de 2025 en Necoclí. Allí, el procesado habría cometido actos sexuales contra una niña de 5 años, que sería su sobrina.

El segundo hecho que se le atribuye habría ocurrido entre 2017 y 2018 en Carepa. Según la investigación, en ese periodo el hombre habría realizado tocamientos a su nieta, que entonces tenía 7 años.

Según la Fiscalía, las pruebas recopiladas, las entrevistas y la evidencia física hacen parte del material que sustenta el proceso contra el adulto mayor.

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La investigación sigue abierta. Las autoridades buscan establecer si hay otras posibles víctimas de presunto abuso sexual por parte del procesado.

Los dos casos tienen algo en común: las víctimas son niñas del entorno familiar del señalado. Por un lado, una sobrina en Necoclí y, por otro, una nieta en Carepa, dos municipios del Urabá antioqueño.

Entre los hechos denunciados pasaron varios años. El caso de la nieta se remonta a 2017 y 2018, mientras que el de la sobrina habría ocurrido el año pasado.

El delito de actos sexuales con menor de 14 años está contemplado en el Código Penal colombiano y castiga los actos de connotación sexual, distintos al acceso carnal, cometidos contra niños y niñas menores de esa edad.

La medida de aseguramiento en centro carcelario significa que el procesado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Sin embargo, esta decisión no equivale a una condena. Como en todo proceso penal, el señalado conserva la presunción de inocencia hasta que un juez determine, con base en las pruebas, si es responsable de los delitos que se le imputan.

En la siguiente etapa del proceso, la Fiscalía deberá presentar ante un juez los elementos que, según la investigación, demostrarían la responsabilidad del procesado.

Las autoridades no han revelado la identidad del hombre. La identidad de las menores también se mantiene en reserva, como lo establece la ley para proteger sus derechos.

En Colombia, cualquier persona que conozca un posible caso de abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes puede denunciarlo.

Las denuncias pueden hacerse ante la Fiscalía General de la Nación, marcando la línea 122 desde un celular, o ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de la línea gratuita 141. También es posible acudir a una estación de Policía, a una comisaría de familia o a cualquier sede de la Fiscalía para poner la denuncia.

Como muestra este caso, en el que ambas víctimas serían parte de la familia del señalado, los abusos pueden ocurrir en el entorno más cercano de los niños. Por eso es importante escucharlos y estar atentos a cualquier señal de alerta.

Por ahora, el hombre de 71 años permanece en un centro carcelario mientras la Fiscalía avanza en la investigación en el Urabá antioqueño, con el fin de determinar si hay más víctimas.

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