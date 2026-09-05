¡Golpe en Laureles y Belén! Operativo dejó cuatro capturados y vehículos recuperados

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Resumen: Operativo en Laureles y Belén dejó cuatro capturados, vehículos recuperados, estupefacientes incautados y diez motocicletas inmovilizadas durante controles de las autoridades.

En una reciente ofensiva de las autoridades contra la delincuencia en el occidente de la capital antioqueña, las fuerzas públicas ejecutaron un masivo operativo que culminó con la detención de cuatro individuos y la restitución de varios automotores que figuraban como hurtados en las comunas 11 y 16.

La intervención combinada, efectuada por efectivos de la Policía y el Ejército Nacional, se concentró en áreas estratégicas de Laureles y Belén para contrarrestar las conductas ilícitas que alteran la tranquilidad ciudadana.

Durante la exhaustiva verificación de documentos y antecedentes a transeúntes y conductores, los uniformados lograron ubicar un carro y dos motos que poseían reporte por robo. Igualmente, las acciones de registro permitieron el decomiso de múltiples dosis de estupefacientes y armas cortopunzantes, sumado a la inmovilización de diez motocicletas debido a diferentes infracciones.

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Sobre las acciones desplegadas, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, enfatizó que la tranquilidad se consolida mediante el control permanente del territorio y con impactos reales que respondan a los requerimientos de la comunidad.

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En medio del operativo, una de las afectadas, Lady Tatiana Valencia Pulgarín, relató momentos de angustia tras el hurto de su automotor, señalando que la pronta reacción de la línea 123 y el rastreo por GPS permitieron recobrar el vehículo que ya consideraba perdido.

Los cuatro acusados fueron puestos a disposición del estrado judicial pertinente para la respectiva legalización de sus capturas y el avance del proceso penal.

Por su parte, la institucionalidad ratificó que este tipo de operativo preventivo continuará desarrollándose de forma contundente en diversos barrios para neutralizar las actividades criminales y velar por la convivencia pacífica en Medellín.

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