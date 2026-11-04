¡Cayó! Adolescente de 17 años fue aprehendido tras intentar robar un restaurante en Bogotá

Resumen: Un adolescente de 17 años fue aprehendido en el barrio El Guavio, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, tras ser retenido por la comunidad cuando, al parecer, intentaba hurtar el dinero de un restaurante de comidas rápidas con un arma de fuego. El menor, que registra anotaciones por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fue dejado a disposición de la autoridad competente. Según las autoridades, este año han sido aprehendidos 682 menores en Bogotá por delitos como hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

Un adolescente de 17 años fue aprehendido en el centro de Bogotá, luego de que, al parecer, intentara hurtar el dinero de un restaurante de comidas rápidas con un arma de fuego. El menor fue retenido por la comunidad hasta que llegaron las patrullas de la Policía.

Los hechos se presentaron en el barrio El Guavio, en la localidad de Santa Fe, una de las zonas más concurridas del centro de la capital. De acuerdo con las autoridades, una de las patrullas que adelantaba labores de registro y control en el sector fue alertada por voces de auxilio de la comunidad, que informaba sobre un presunto hurto en un establecimiento comercial.

De manera inmediata, y con el apoyo de otras unidades, los uniformados llegaron al lugar de los hechos y encontraron a una persona que ya había sido retenida por los ciudadanos que estaban en la zona. Se trataba del adolescente, quien, según lo que se ha podido establecer, habría intentado hurtar el dinero del local en compañía de otra persona, haciendo uso de un arma de fuego.

Al momento de la aprehensión, el menor portaba un arma de fuego. Además, según las autoridades, el adolescente ya registra anotaciones por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Tras la aprehensión, el menor fue dejado a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación judicial dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

La propia Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el caso a través de su cuenta oficial en X, donde resaltó la reacción de la comunidad y de los uniformados:

¡La comunidad alertó y la Policía reaccionó! En la localidad de #SantaFe, fue aprehendido un adolescente de 17 años que, al parecer, habría intentado hurtar un local de comidas rápidas con un arma de fuego. Este menor fue dejado a disposición de la autoridad competente. https://t.co/YG4CI5GTPx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 4, 2026

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El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la participación de menores de edad en hechos delictivos en la capital. Según las cifras entregadas por las autoridades, en lo que va corrido de este año han sido aprehendidos 682 menores en Bogotá por delitos como hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.

¿Qué pasa cuando un menor de edad es aprehendido en Colombia? A diferencia de los adultos, los adolescentes entre 14 y 17 años no van a la cárcel: su proceso se adelanta por medio del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que contempla sanciones pedagógicas y, en los casos más graves, internamiento en centros especializados. La ley, además, prohíbe revelar la identidad de los menores, por lo que en estos casos las autoridades solo informan la edad del aprehendido y el delito por el que se le sindica.

El barrio El Guavio, donde ocurrieron los hechos, hace parte de la localidad de Santa Fe, en pleno centro de Bogotá, una zona de alto tráfico de comerciantes, vendedores ambulantes y transeúntes, en la que las autoridades mantienen operativos permanentes de registro y control precisamente por la alta incidencia de hurtos que se registra en el sector.

Santa Fe es una de las localidades más antiguas de Bogotá y concentra gran parte del comercio del centro de la ciudad, por lo que es uno de los puntos donde la Policía ha reforzado la presencia de patrullajes a pie y en motocicleta, especialmente en las horas de mayor afluencia de público.

Las autoridades recordaron que la denuncia ciudadana es clave para que este tipo de casos no queden en la impunidad. Cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo se puede reportar a través de la Línea de Emergencias 123, que atiende las 24 horas en toda la ciudad. También hicieron un llamado a los comerciantes del centro a mantenerse alerta y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, sin exponerse a enfrentar directamente a los presuntos delincuentes.

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Por ahora, el adolescente tendrá que responder por el presunto delito de hurto, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la participación de la otra persona que, al parecer, lo acompañaba en el hecho.