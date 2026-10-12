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Resumen: La Policía recuperó en Bosa una camioneta robada en Usaquén, luego de detectar que las placas no correspondían con las características del vehículo. Las verificaciones de los números de motor y chasis confirmaron el reporte de hurto. Según las autoridades, el automotor podría ser utilizado para cometer nuevos robos, por lo que mantienen los controles en bahías y parqueaderos de Bogotá.

¡Una llamada al 123 fue clave! Policía recuperó camioneta hurtada que estaría ligada a nuevos robos en Bogotá

Una camioneta hurtada en la localidad de Usaquén, en Bogotá, fue recuperada por la Policía en Bosa, donde permanecía estacionada en una bahía con placas que no correspondían a las características del automotor. De acuerdo con la información de las autoridades, el vehículo podría ser utilizado para cometer nuevos hurtos.

El procedimiento fue explicado por el mayor Jersaín Londoño, jefe del Grupo de Automotores de la Sijín de Bogotá, en el espacio Voces de la Ciudad. El oficial detalló cómo las labores de vigilancia permitieron ubicar el automotor y se refirió a las estrategias utilizadas para combatir el hurto de vehículos en la capital.

Una revisión de las placas permitió identificar la camioneta

Durante uno de los patrullajes, un perito del Grupo de Automotores detectó inconsistencias en las placas del vehículo. Ante esta situación, los uniformados verificaron los sistemas de identificación del motor y el chasis, con lo que confirmaron que se trataba de la camioneta reportada como hurtada.

Según el mayor Londoño, la Policía ya tenía información sobre la posibilidad de que el automotor fuera utilizado para cometer otros robos. Su recuperación permitió avanzar en las labores para evitar que continuara siendo empleado con ese posible propósito.

¿Por qué los delincuentes dejan vehículos hurtados en bahías?

El jefe del Grupo de Automotores explicó que las bahías y otros espacios de estacionamiento pueden ser utilizados por los delincuentes para dejar temporalmente los vehículos robados.

Según indicó, estos automotores pueden permanecer allí durante varios días mientras verifican que no tengan dispositivos GPS u otros elementos que permitan ubicarlos y comprueban si están siendo buscados por las autoridades.

Por esta razón, la Policía realiza patrullajes en bahías, parqueaderos y otros puntos identificados como posibles lugares de permanencia de vehículos hurtados. Además, desarrolla investigaciones en coordinación con la Fiscalía para identificar a las estructuras responsables de estos hechos.

Una camioneta fue hurtada en Usaquén y una llamada al 123 fue la clave para recuperarla en Bosa. ¿Cómo la encontraron? Conozca la historia hoy en #VocesDeLaCiudad. Gracias a los controles permanentes, labores de investigación y operativos en sectores priorizados, el hurto a automotores ha disminuido un 9%. Pero la prevención es el primer paso #NoSeLaPongamosFácil Episodio completo 👉🏻 https://t.co/XaJEtxmIjg — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 11, 2026

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Los vehículos hurtados pueden terminar vinculados a otros delitos

El mayor Londoño advirtió que el robo de un automotor puede estar relacionado con otras actividades delictivas. Algunos vehículos son utilizados para cometer nuevos hurtos, mientras que otros terminan vinculados al comercio ilegal de autopartes, la remarcación de identificaciones o la extorsión.

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Por ello, las labores de las autoridades no se limitan a recuperar los vehículos denunciados, sino que también buscan establecer cómo operan los responsables y determinar posibles conexiones con otras actividades ilegales.

Hurto de automotores en Bogotá registra una reducción del 9 %

De acuerdo con las cifras entregadas por el mayor Londoño, en lo corrido del año el hurto de automotores en Bogotá presenta una reducción del 9 %. Sin embargo, la modalidad de halado continúa representando una proporción importante de estos casos.

El oficial señaló que aproximadamente siete de cada diez vehículos son hurtados bajo esta modalidad, que consiste en llevarse un automotor que se encuentra estacionado.

Frente a este riesgo, las autoridades recomiendan adoptar medidas de seguridad como dispositivos GPS, sistemas de apagado remoto, bloqueos de timón y de clutch, y cortacorrientes. Estas herramientas pueden dificultar el robo o facilitar la ubicación del vehículo.

Una llamada al 123 permite activar la búsqueda

La Policía destacó la importancia de reportar oportunamente el hurto de un automotor. Según el mayor Londoño, una llamada a la Línea 123 permite activar los procedimientos correspondientes y poner en marcha la búsqueda.

En el caso de la camioneta recuperada en Bosa, la detección de inconsistencias en las placas durante un patrullaje permitió a los uniformados verificar su identificación y confirmar que tenía un reporte de hurto.

Las autoridades mantienen los controles y las investigaciones para recuperar vehículos robados e identificar a los responsables de este delito en Bogotá.