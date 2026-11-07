Resumen: La banda 'Venush' robaba en conciertos y centros comerciales de Bogotá con identidades falsas. Seis integrantes quedaron tras las rejas.

«Cayeron los ‘Venush’: la banda que se disfrazaba de funcionarios para robar en conciertos de Bogotá»

¡Se les acabó el negocio! La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación capturaron a los seis integrantes de la banda ‘Venush’, señalada de robar en conciertos, eventos públicos y centros comerciales de la capital haciéndose pasar por funcionarios de entidades públicas.

El golpe se logró gracias a la Operación Kratos, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, una ofensiva que en las últimas semanas ha puesto contra las cuerdas a varias de las estructuras criminales que azotan a la ciudad.

¿Cómo operaban los ‘Venush’?

Según las autoridades, la banda buscaba eventos con alta afluencia de público y se desplazaba hasta esos lugares. Para entrar, sus integrantes utilizaban carnés y documentos falsos y se hacían pasar por funcionarios de alcaldías, secretarías o personal de logística, lo que les permitía acercarse a los asistentes sin levantar sospechas.

Una vez adentro, se camuflaban entre la multitud y coordinaban todo su actuar a través de videollamadas. Trabajaban en grupos de al menos tres personas: mientras unos identificaban a los ciudadanos que llevaban celulares de gama alta, otros distraían a la vigilancia y al equipo de logística para facilitar el robo de celulares, maletas, micrófonos y hasta bicicletas.

Y cuando no lograban ingresar con los elementos falsificados, recurrieron a herramientas como cizalla y cortafríos para violentar rejas y puertas de los establecimientos.

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Las investigaciones les atribuyen golpes llamativos. Uno de ellos ocurrió en 2024, cuando la estructura habría hurtado un equipo de sonido durante una feria en San Gil, Santander, caso a partir del cual las labores de policía judicial permitieron individualizar a los sospechosos y vincularlos a nueve episodios más.

También les atribuyen el robo de un desfibrilador externo automático avaluado en 8 millones de pesos en un establecimiento comercial de Bogotá, el hurto de una tableta en un parque de diversiones y el de una consola de sonido cuyo valor supera los 12 millones de pesos. Lo robado era comercializado en establecimientos del barrio Las Nieves, en la localidad de Santa Fe, en pleno centro de la capital.

Los roles de cada integrante

De acuerdo con las autoridades, cada integrante tenía una tarea definida dentro de la estructura criminal:

– Alias ‘Carlos’ (Carlos Hidalgo), señalado como el cabecilla, era el encargado de coordinar todo el actuar del grupo, distribuir las funciones y detectar a las posibles víctimas.

– Alias ‘Cristian’ (Cristian Estévez), alias ‘Conejo’ (Enrique Ortiz) y alias ‘Mogollón’ (Juan Mogollón) serían los encargados de ejecutar la mayoría de los hurtos.

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– Alias ‘El Taxista’ (William Moncada) presuntamente utilizaba un vehículo de servicio público para transportar a los integrantes y movilizar los elementos hurtados.

– Alias ‘Marisol’ (Marisol Prada) era quien manejaba el vehículo utilizado para llevar los elementos sustraídos al punto de comercialización. Sobre ella pesa una condena por el delito de rebelión.

Cayeron en 10 allanamientos

Tras seguirles la pista, las autoridades capturaron a los cinco hombres y la mujer en 10 diligencias de registro y allanamiento adelantadas en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Suba, Santa Fe y San Cristóbal.

A la banda se le atribuyen al menos 40 hurtos y las investigaciones establecieron que los seis sujetos ya tenían un amplio historial criminal, con anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado.

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Golpe millonario a sus finanzas

Con la caída de estos presuntos criminales, las autoridades afectaron en más de 80 millones de pesos la renta de este grupo. Además, en los procedimientos fueron incautados nueve teléfonos celulares, 12 computadores portátiles, cuatro tabletas y cerca de tres millones de pesos en efectivo.

Durante las audiencias, un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó a los seis capturados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Aunque los procesados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías los envió a la cárcel, donde deberán seguir su proceso judicial.

Los integrantes de ‘Venush’ hacen parte de los más de 400 capturados que han dejado las acciones de la Policía y las distintas entidades en la segunda semana de noviembre en Bogotá.

Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana es clave para seguir golpeando a estas estructuras e invitaron a alertar a la Línea 123 ante cualquier hecho sospechoso.