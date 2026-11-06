Resumen: La Policía capturó en Bogotá a tres presuntos integrantes de la banda 'Los del Cerro', dos venezolanos y un colombiano, señalados de engañar a mujeres con falsas ofertas de empleo para secuestrarlas y extorsionar a sus familias. El caso más reciente involucró a dos mujeres de Medellín, retenidas en el cerro Guadalupe y por quienes pedían 35 millones de pesos. Una llamada a la línea 165 del Gaula permitió el rescate y las capturas. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

¡Cayeron ‘Los del Cerro’! Engañaban a mujeres con falsas ofertas de empleo para secuestrarlas en Bogotá

Tres integrantes de esta banda, dos hombres venezolanos y un colombiano, fueron capturados en flagrancia por el Gaula cuando mantenían secuestradas a dos mujeres de Medellín en el cerro Guadalupe.

Una banda dedicada a secuestrar mujeres a las que engañaban con falsas ofertas de empleo fue desarticulada en Bogotá. Se trata de ‘Los del Cerro’, un grupo de delincuencia común cuyos presuntos integrantes contactaban a sus víctimas con la promesa de trabajos como damas de compañía y, una vez caían en la trampa, las retenían para exigir millonarios rescates a sus familias.

El caso más reciente lo vivieron dos mujeres procedentes de Medellín, que llegaron hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá convencidas de que allí las esperaba una oportunidad laboral. En la terminal aérea fueron recogidas en un taxi por tres hombres, pero en lugar de llevarlas al supuesto lugar de trabajo, las condujeron hasta el cerro Guadalupe, donde permanecieron secuestradas durante cerca de 24 horas.

Mientras las tenían en su poder, los captores se comunicaron con los familiares de las víctimas para exigirles 35 millones de pesos a cambio de liberarlas. Según las autoridades, los sujetos enviaban mensajes intimidantes y hacían videollamadas en las que aseguraban que, si no conseguían el dinero, les quitarían la vida a las dos mujeres.

Los allegados de las víctimas no cayeron en el juego de los criminales e interpusieron la denuncia ante el Gaula, que de inmediato alertó a las autoridades en la capital del país y activó el operativo para dar con el paradero de las secuestradas.

«Una llamada a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional nos permitió capturar en flagrancia a los responsables del secuestro de dos mujeres en Bogotá, tras ser recogidas en el aeropuerto El Dorado», aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Giovanni Cristancho.

Gracias a esa denuncia oportuna, los uniformados lograron capturar en flagrancia a los tres presuntos integrantes de ‘Los del Cerro’: dos hombres de nacionalidad venezolana y un colombiano. Las dos mujeres fueron puestas a salvo.

De acuerdo con la Policía, este grupo delincuencial estaría relacionado con al menos otros dos hechos delictivos registrados durante octubre de este año en el mismo sector, lo que hace pensar a las autoridades que la banda llevaba varias semanas operando bajo la misma modalidad: falsas ofertas de empleo que terminaban en secuestro.

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Los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Este caso se suma a otras modalidades de engaño que las autoridades han venido denunciando en los últimos meses en Bogotá, donde delincuentes usan supuestas vacantes de trabajo para atraer a sus víctimas.

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Ante este tipo de hechos, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a desconfiar de ofertas de empleo que lleguen por redes sociales o mensajería sin ningún respaldo, sobre todo cuando piden desplazarse a otra ciudad con todos los gastos pagos o prometen sueldos muy por encima del mercado.

La recomendación del Gaula es verificar siempre la existencia legal de la empresa que supuestamente ofrece el trabajo, informar a un familiar sobre cualquier cita laboral fuera de la ciudad y denunciar de inmediato cualquier sospecha a través de la línea 165, que está disponible en todo el país y que en este caso fue clave para salvar la vida de las dos mujeres.

La Policía también recordó que detrás de estas falsas ofertas pueden esconderse estructuras dedicadas a la explotación sexual, el secuestro y la extorsión, por lo que insistió en que la denuncia temprana es la principal herramienta para desarticularlas.