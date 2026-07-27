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Resumen: Cinco personas fueron capturadas y enviadas a prisión por, presuntamente, integrar la organización delincuencial 'Artemisa', señalada de captar mujeres con falsas ofertas de trabajo para explotarlas sexualmente en dos spa que funcionaban como fachada en Bogotá. Durante el operativo fueron identificadas siete presuntas víctimas y las autoridades continúan investigando el caso.

¡Las engañaban con falsas ofertas de trabajo! Cayó red que explotaba sexualmente a mujeres en Bogotá

Cinco personas fueron capturadas y enviadas a prisión tras ser señaladas de integrar una organización que, presuntamente, captaba mujeres mediante falsas ofertas de trabajo para someterlas a explotación sexual en establecimientos ubicados en Bogotá.

El procedimiento fue realizado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, como resultado de una investigación que permitió desarticular al Grupo Delincuencial Común Organizado conocido como ‘Artemisa’.

Las capturas se hicieron efectivas mediante dos diligencias de registro y allanamiento desarrolladas en los barrios La Riviera, en Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar. Posteriormente, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

Durante diez meses siguieron el rastro de la organización

Las autoridades establecieron que la estructura criminal, presuntamente, utilizaba redes sociales y aplicaciones de mensajería para contactar mujeres con falsas ofertas de empleo en supuestos spa.

Una vez aceptaban las propuestas, eran trasladadas a inmuebles donde, según la investigación, terminaban siendo explotadas sexualmente.

De acuerdo con las autoridades, uno de los establecimientos funcionaba bajo la razón social SARA SPA, lugar donde las víctimas eran sometidas a controles económicos y restricciones que favorecían el beneficio de la organización.

Así operaban los presuntos integrantes de ‘Artemisa’

Entre los capturados figura alias ‘Sara’, señalada como la presunta líder de la organización y responsable de captar a las mujeres mediante engaños relacionados con oportunidades laborales.

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También fue detenido alias ‘Stiven’, compañero sentimental de ‘Sara’, quien, según la investigación, administraba los establecimientos utilizados por la estructura. Además, registra antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Las autoridades también capturaron a alias ‘Natalia’, hija de la presunta cabecilla, quien sería la encargada de contactar a las víctimas a través de plataformas digitales y administrar uno de los inmuebles ubicado en el barrio Techo.

Por su parte, alias ‘Ángel’, también hijo de ‘Sara’, presuntamente difundía contenido explícito en redes sociales y aplicaciones de mensajería para promocionar los servicios ofrecidos por la organización.

La quinta capturada fue alias ‘Yudy’, administradora del inmueble ubicado en el barrio Normandía. Según la investigación, ejercía control sobre las víctimas mediante multas y sanciones económicas que oscilaban entre los 100.000 y 150.000 pesos diarios cuando se enfermaban o no podían atender clientes.

Siete víctimas fueron identificadas durante el operativo

En el procedimiento fueron identificadas siete mujeres, de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes recibieron atención por parte de la Secretaría de Seguridad y Migración Colombia.

Las autoridades señalaron que la investigación avanzó gracias a una denuncia anónima que permitió poner en marcha las labores judiciales y recopilar las pruebas que condujeron a las capturas.

Con este operativo, las autoridades buscan afectar las estructuras dedicadas a la trata de personas y continuar las investigaciones para establecer si existen más víctimas relacionadas con esta organización criminal.