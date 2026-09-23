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Resumen: Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia en el corregimiento El Jardín, zona rural de Cáceres, durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía. Los hombres serían señalados de comercializar estupefacientes y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¡Más de 700 dosis de droga! Capturan a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Cáceres

Dos hombres señalados de pertenecer al Clan del Golfo fueron capturados en flagrancia durante un operativo contra el tráfico de estupefacientes en zona rural de Cáceres, Antioquia.

El procedimiento se desarrolló en el corregimiento El Jardín, donde tropas del Gaula Militar Bajo Cauca, del Ejército Nacional, adelantaron una operación coordinada con la Policía Nacional que terminó con la detención de los dos sujetos.

De acuerdo con las autoridades, los capturados harían parte de la Subestructura Yeison Leudo Chaverra del grupo armado organizado Clan del Golfo y estarían relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas en este sector del municipio.

Incautaron marihuana, cocaína y un cuaderno contable

Durante el operativo, las autoridades encontraron diferentes elementos que estarían relacionados con las actividades de comercialización de estupefacientes que son atribuidas a los dos hombres.

En total, fueron incautadas 341 dosis de marihuana y 451 dosis de cocaína, además de un cuaderno contable.

Según la información entregada por las autoridades, la actividad ilícita en la que estarían involucrados los capturados les permitiría obtener recursos económicos destinados al financiamiento de actividades delictivas.

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia y quedaron a disposición de las autoridades competentes, al igual que los elementos incautados, para que se adelanten los procesos judiciales correspondientes.

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Operativo se realizó en zona rural de Cáceres

El procedimiento hace parte de las operaciones que vienen desarrollando las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño para afectar las actividades atribuidas a grupos armados organizados que tienen presencia en el territorio.

En este caso, la acción conjunta entre el Gaula Militar Bajo Cauca y la Policía permitió ubicar a los dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en el corregimiento El Jardín, en jurisdicción rural de Cáceres.

Las autoridades señalaron que los capturados estarían vinculados a la Subestructura Yeison Leudo Chaverra y que su presunta actividad estaría relacionada con la comercialización de sustancias ilícitas en el sector.

Continúan las operaciones en el Bajo Cauca

Tras esta captura, las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública continúan en el Bajo Cauca antioqueño, con acciones dirigidas a combatir los factores de inestabilidad y mantener el control institucional del territorio.

La captura de los dos hombres, junto con la incautación de las 341 dosis de marihuana, las 451 dosis de cocaína y el cuaderno contable, quedó a disposición de las autoridades competentes para las actuaciones judiciales correspondientes.

Los detenidos son señalados de manera preliminar de pertenecer al Clan del Golfo y de participar en la comercialización de estupefacientes, por lo que serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar su responsabilidad dentro del proceso.