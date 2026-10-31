Desarticulan red de minería ilegal en el río Nechí, Antioquia: 8 capturados

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Resumen: Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados cargos por: concierto para delinquir agravado; explotación ilícita de yacimiento minero; contaminación ambiental; daño a los recursos naturales (ecocidio) y lavado de activos.

En un contundente golpe contra la criminalidad ambiental, la Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de ocho presuntos integrantes de un clan familiar dedicado a la extracción ilícita de oro y platino en la cuenca del río Nechí, en el departamento de Antioquia.

La organización operaba de manera sistemática desde inicios de 2024, utilizando cuatro dragas tipo brasileño, maquinaria pesada y mercurio, todo esto sin contar con títulos mineros ni licencias ambientales.

¿Cómo operaba esta red en el Bajo Cauca antioqueño?

A través de labores de inteligencia, interceptaciones telefónicas y tres operativos en terreno, las autoridades lograron descifrar el funcionamiento de esta estructura criminal, identificando los roles específicos de cada uno de sus integrantes:

Alexander Villalba Martínez: Presunto cabecilla y coordinador principal de las operaciones.

Presunto cabecilla y coordinador principal de las operaciones. José Alfredo Villalba Martínez: Encargado del manejo y operación técnica de las dragas.

Encargado del manejo y operación técnica de las dragas. María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero: Responsables de la gestión logística, administrativa y financiera.

Responsables de la gestión logística, administrativa y financiera. Andrea Catalina Castañeda Correa: Encargada de coordinar el uso de la maquinaria pesada en la zona.

Encargada de coordinar el uso de la maquinaria pesada en la zona. Jhon Hever Soto Flórez: Administrador de una mina a cielo abierto ubicada en Jardín de Tamaná.

Administrador de una mina a cielo abierto ubicada en Jardín de Tamaná. Angie Paola Agudelo: Presunta secretaria de la red.

Presunta secretaria de la red. Maicol Álvarez Caicedo: Encargado de la compra y comercialización del mineral extraído ilícitamente.

Devastador impacto ambiental en Antioquia

Los análisis realizados por las autoridades ambientales revelaron una afectación severa en una extensa área del Bajo Cauca antioqueño. Las faenas de minería ilegal provocaron:

Acelerada pérdida de cobertura vegetal y deforestación.

Erosión severa del suelo.

Formación de depósitos artificiales de agua contaminada.

Vertimiento de mercurio y transporte de sedimentos nocivos directamente hacia el río Cauca.

Incautaciones millonarias en Caucasia y El Bagre

Durante las diligencias de captura lideradas por la Policía Nacional en los municipios de Caucasia y El Bagre, las autoridades lograron un importante decomiso que afecta directamente las finanzas de la red:

695 gramos de oro (avaluados en más de $284 millones de pesos).

(avaluados en más de $284 millones de pesos). 152,54 gramos de platino .

. $508 millones de pesos en efectivo .

. 5 teléfonos celulares y documentación clave para la investigación.

Medidas judiciales: ¿A qué se enfrentan los capturados?

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los capturados cargos por: concierto para delinquir agravado; explotación ilícita de yacimiento minero; contaminación ambiental; daño a los recursos naturales (ecocidio) y lavado de activos.

Tras las audiencias, un juez promiscuo municipal de El Bagre dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para seis de los procesados. Por su parte, Andrea Catalina Castañeda Correa y María Isabel Villalba Martínez cumplirán la medida privativa de la libertad en sus lugares de residencia.

Información publicada por la Fiscalía