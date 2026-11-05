Resumen: La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ordenó al CTI practicar una inspección forense al celular de Deicy Jiménez dentro del caso de los presuntos 'sexo contratos' del Dapre durante el gobierno Petro. La declaración de Jiménez ante la Fiscalía sigue suspendida tras la renuncia de su abogado; en paralelo citaron al director del Dapre, Carlos Ríos, que habla de 48 mujeres presuntamente afectadas.

La Corte Suprema va por el celular de Deicy Jiménez: qué buscan en el caso de los ‘sexo contratos’

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó practicar una inspección forense al teléfono celular de Deicy Jiménez, el dispositivo que podría contener evidencias clave dentro del caso de los presuntos ‘sexo contratos’ en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el gobierno Petro.

La diligencia, que será adelantada por el CTI de la Fiscalía en las instalaciones del ente acusador, busca establecer el contenido de la información almacenada en el aparato y determinar si existen elementos relacionados con los hechos que hoy son materia de investigación. La orden salió del despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, que avanza en la verificación de la denuncia.

La mujer, oriunda de Sevilla (Valle del Cauca), ya había anunciado el pasado 29 de octubre que entregaría su celular a través de la Policía Judicial, pues asegura que allí reposan las pruebas que respaldarían sus señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.



Foto: redes sociales

¿Qué busca la Corte con el celular de Deicy Jiménez?

Deicy Jiménez compareció ante la Corte Suprema dentro del mismo expediente en el que se adelantan las actuaciones por los presuntos ofrecimientos de contratos estatales a cambio de favores sexuales. Con la inspección al celular, los investigadores esperan corroborar o descartar esos señalamientos con material técnico: conversaciones, contactos, archivos y registros del dispositivo.

Vale recordar que la versión de Jiménez sigue siendo eso: su versión. La comprobación de los señalamientos está en manos de la justicia y hasta el momento no hay pruebas judiciales que los confirmen.

La declaración de Deicy Jiménez sigue aplazada

Mientras avanza esta diligencia, la declaración de Deicy Jiménez ante la Fiscalía continúa suspendida tras la renuncia de su abogado Felipe Caballero, quien manifestó que la diligencia había sido aplazada por motivos de seguridad. La defensa de la denunciante quedó ahora en manos de la abogada Dina Malo, aunque hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para que entregue su versión ante el ente acusador.

Lea también: Deicy Jiménez se queda sin abogado: un giro frena su declaración ante la Fiscalía

En paralelo, la Fiscalía citó a declaración libre al actual director del Dapre, Carlos Ríos, para el próximo martes a las 9:00 de la mañana. La citación se produce después de sus intervenciones ante el Congreso, en las que señaló que las mujeres presuntamente afectadas por las irregularidades investigadas ascenderían a 48, cifra que le ha dado nombre al escándalo en los últimos días.

También fue concertada una nueva fecha para ampliar la declaración de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez. Su defensa solicitó que se mantenga la reserva de sus datos por motivos relacionados con su seguridad y su salud mental.

¿Qué otras diligencias vienen en el caso?

Dentro de las actuaciones previstas, la Fiscalía avanza además en la programación de la declaración de la exdirectora Laura Sarabia y en la realización de inspecciones judiciales en las sedes del Dapre. Sobre la mesa también están posibles valoraciones por parte de Medicina Legal.

El caso tiene además un componente ante la Corte Suprema de Justicia, donde se investiga al expresidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro por los presuntos delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos. La defensa del exmandatario ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha asegurado que se trata de un montaje en su contra.

Lea también: «Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro»: Deicy Jiménez publica video como «prueba»

El escándalo estalló el pasado 25 de octubre, cuando Deicy Jiménez contó en una entrevista que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, y que después se trasladó a Bogotá, donde empezó a trabajar con contratos de prestación de servicios en entidades públicas. Según su relato, los favores sexuales habrían sido pagados con al menos cinco contratos durante el cuatrenio pasado.

El pasado martes, la mujer volvió a sacudir la política nacional al publicar en sus redes sociales un video que, según ella, prueba la relación que sostiene haber tenido con el expresidente. En la publicación dijo que hace responsable a Petro si algo le sucede a ella o a su familia.

Con la orden de la Corte sobre el celular de Deicy Jiménez, el caso entra en una etapa técnica que podría definir el rumbo de las investigaciones que hoy se adelantan tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia.