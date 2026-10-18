Resumen: En Medellín, una operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fiscalía dejó como resultado la captura de alias Grafiti y la incautación de más de 23 kilos de marihuana, 1.155 gramos de clorhidrato de cocaína y 854 gramos de base de coca. Durante dos allanamientos también fueron encontrados dinero en efectivo y elementos para dosificar sustancias, en una acción que buscaba afectar las capacidades del grupo delincuencial La Terraza.

¡Golpe a La Terraza en Medellín! Capturan a alias ‘Grafiti’ con más de 23 kilos de marihuana

Una operación contra el tráfico de estupefacientes en Medellín dejó como resultado la captura de un hombre conocido con el alias de Grafiti y la incautación de varias sustancias ilícitas, además de elementos utilizados para su dosificación y dinero en efectivo. El procedimiento se realizó mediante dos diligencias de allanamiento y registro, en las que participaron unidades del Ejército, la Policía y la Fiscalía.

La acción fue desarrollada por tropas del Batallón de Policía Militar N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (UNIPOL) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información divulgada por la Cuarta Brigada, los procedimientos se llevaron a cabo como parte de las acciones dirigidas contra el tráfico de estupefacientes en la capital antioqueña.

Estas son las sustancias incautadas durante los allanamientos

Durante las diligencias, las autoridades incautaron más de 23.000 gramos de marihuana, equivalentes a más de 23 kilos de esta sustancia. También encontraron 1.155 gramos de clorhidrato de cocaína y 854 gramos de base de coca.

Esto le podría interesar: Avioneta se estrella en una intersección de San José, California: tres heridos, entre ellos un niño

Además de las drogas, en los lugares intervenidos fueron hallados elementos empleados para la dosificación de las sustancias y dinero en efectivo. Sin embargo, la información entregada por las autoridades no precisa la cantidad de dinero incautado ni detalla las características de los elementos encontrados.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La operación afectaría las capacidades de La Terraza

Según el reporte de la Cuarta Brigada, los resultados de los allanamientos representan una afectación a las capacidades financieras y logísticas del grupo de delincuencia organizado La Terraza, señalado en el comunicado como la estructura a la que estaría dirigido el impacto de la operación.

La información oficial identifica a alias Grafiti como la persona capturada durante el procedimiento. No obstante, el reporte no especifica su nombre completo, los delitos que le serían imputados ni si las autoridades le atribuyen un papel determinado dentro de esta estructura criminal.

Tampoco se entregaron detalles adicionales sobre los inmuebles intervenidos o la ubicación exacta de los allanamientos en Medellín.

Con esta operación, las autoridades reportaron la incautación de marihuana, clorhidrato de cocaína y base de coca, junto con la captura de alias Grafiti, en el marco de las acciones conjuntas contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad.